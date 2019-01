Firmy by mali v prípade tvrdého brexitu riešiť aj zabezpečenie obchodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. januára (TASR) – Aj firmy na Slovensku, ktoré majú obchodného partnera vo Veľkej Británii, by v prípade tzv. tvrdého brexitu mali riešiť otázky ochrany svojho obchodného vzťahu. Upozornila na to nadnárodná spoločnosť Coface.," podotkol oblastný manažér Coface Slovensko Juraj Janči s tým, že zabezpečiť si informácie aj o kreditnom limite partnera a pokryť si riziko kurzových strát by si mali aj už poistené firmy.Momentálne je podľa neho obchodný a platobný styk slovenských firiem s britskými rovnaký ako s akýmkoľvek iným štátom, registruje však na trhu istú nervozitu. "," skonštatoval.Neistotu vo vzťahu Británie a EÚ na trhu zaznamenáva aj makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik. Podľa neho je isté, že firmy s vysokou angažovanosťou na trhoch Spojeného kráľovstva zažijú ťažké časy. "," myslí si Dembik.Slovenským firmám, ktoré budú aj po prípadnom tvrdom brexite obchodovať s britskými, manažér Coface odporúča preveriť si odberateľa. "" dodal.V prípade tvrdého brexitu je podľa neho potrebné pripraviť sa na zavedenie colných a pasových opatrení. Vplyv odchodu Británie z EÚ na makroekonomiku bude podľa Dembika v podobe nižšieho ekonomického rastu či vyššej inflácie v dôsledku slabšieho kurzu libry. Predpokladá tiež zníženie miery úspor, keďže Briti budú musieť využiť svoje úspory, aby sa vyrovnali s hospodárskym spomalením.