Brazílsky domorodý náčelník bude v Európe hovoriť o ochrane pralesa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 13. mája (TASR) - Brazílsky domorodý náčelník Raoni v nedeľu odcestoval do Paríža, kde začne trojtýždňovú cestu po Európe, počas ktorej sa stretne s hlavami štátov, celebritami a pápežom. Účelom jeho iniciatívy je upriamiť pozornosť na vzrastajúce hrozby pre amazonský dažďový prales.Raoni Metuktire, postarší náčelník kmeňa Kajapov, charakteristický svojím diskom vloženým do dolnej pery, sa bude zároveň usilovať vyzbierať milión eur na lepšiu ochranu amazonskej rezervácie Šingu - domov mnohých kmeňov - pred drevorubačmi, farmármi a požiarmi, informovala tlačová agentúra AFP.Raoniho, známeho svojím aktivizmom na obranu brazílskeho dažďového pralesa po boku rozličných osobností, ako je napríklad britská popová hviezda Sting, budú na ceste po Európe sprevádzať traja domorodí lídri z rezervácie Šingu.Rokovať budú s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a francúzskym ministrom životného prostredia Francoisom de Rugym, následne odcestujú do Belgicka, Švajčiarska, Luxemburska, Monaka, Talianska a Vatikánu, kde sa stretnú s pápežom Františkom, spresnila organizácia Rainforest Foundation so sídlom v Paríži.Raoniho cesta na starý svetadiel prichádza v čase, keď amazonský dažďový prales čelí vzrastajúcim hrozbám ťažobnej a farmárskej loby, ktoré našli svojho zástancu v novom brazílskom krajne pravicovom prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, všeobecne známom skeptickými postojmi ku klimatickým zmenám.Získané prostriedky budú použité na nahradenie stoviek tabúľ na hraniciach rozľahlej rezervácie Šingu, ako aj na drony a satelitné monitorovanie daného regiónu či protipožiarne zátarasy, uvádza Rainforest Foundation, ktorej je Raoni čestným prezidentom. Niektoré komunity v Šingu potrebujú tiež nutné investície do zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.