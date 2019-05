Európski liberáli a Macronova Renesancia uvažujú o spojenectve v EP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. mája (TASR) - Politická rodina európskych liberálov (ALDE) a francúzska národná aliancia pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona sa dohodli na pláne spojiť svoje sily v Európskom parlamente (EP) po voľbách do zákonodarného zboru EÚ, ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. mája. Podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry DPA to potvrdila nemecká liberálna Slobodná demokratická strana (FDP), ktorá je súčasťou ALDE.Táto parlamentná politická skupina má ambície stať sa novou vplyvnou silou v legislatívnom útvare EÚ a ukončiť súčasnú "de facto" koalíciu medzi konzervatívcami z Európskej ľudovej strany (EPP) a sociálnymi demokratmi (S&D).Podľa DPA by sa parlamentná skupina ALDE a "macronovcov" mala venovať širokému spektru ideológií, keďže Macronova politická aliancia pod názvom Renesancia zahŕňa okrem jeho strany Republika v pohybe (LREM) aj stranu umiernených demokratov (MoDem) a menšie konzervatívnejšie stredopravé hnutie Agir, ktoré tvoria odídenci z pravicových Republikánov.FDP potvrdila, že Renesancia a Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) sa dohodli na svojom cieli už v sobotu (11.5.), pričom dali najavo, že zostávajú otvorené pre ďalších členov, ktorí by sa chceli pridať do novovznikajúcej parlamentnej frakcie.Podľa nemeckých liberálov s takýmto plánom spolupráce po eurovoľbách okrem FDP a spojencov z Renesancie súhlasili aj politické strany Ciudadanos (Občania) zo Španielska, Momentum z Maďarska, Reformné hnutie (MR) belgického premiéra Charlesa Michela, NEOS z Rakúska a holandské liberálne strany z vládnej koalície Strana za slobodu a demokraciu (VVD) a D66.Doterajšie opakované predvolebné prieskumy naznačujú, že európski liberáli by v budúcom europarlamente získali tretie miesto podľa počtu kresiel - okolo 76 mandátov v 705-člennom zbore -, v týchto prieskumoch však nebolo zaevidované možné spojenectvo s Macronovým hnutím, keď LREM sa uvádzalo v politickej frakcii Ostatní.(spravodajca TASR Jaromír Novak)