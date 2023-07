Brazílsky exprezident Bolsonaro nemôže kandidovať vo voľbách hlavy štátu do roku 2030, rozhodol súd

Tvrdenia bez dôkazov

Prívrženci vtrhli do paláca

1.7.2023 (SITA.sk) - Panel sudcov v Brazílii v piatok rozhodol, že krajne pravicový bývalý prezident Jair Bolsonaro nebude môcť kandidovať vo voľbách až do roku 2030.Týmto zákazom sudcovia pravdepodobne podpísali ortieľ nad politickou budúcnosťou 68-ročného politika a zrejme zmarili akékoľvek šance na opätovné získanie moci.Sudcovia dospeli k záveru, že Bolsonaro zneužil svoju moc, použil vládne komunikačné kanály na propagáciu svojej kampane a rozsieval pochybnosti o systéme elektronického hlasovania v krajine.„Toto rozhodnutie ukončí Bolsonarove šance stať sa opäť prezidentom a on to vie,“ povedal Carlos Melo, profesor politológie na Insper University v Sao Paule.Bolsonaro počas vlaňajšej predvolebnej kampane viackrát vyhlásil, že brazílsky volebný systém má chyby. Bez poskytnutia dôkazov tvrdil, že súčasný elektronický volebný systém umožňuje podvody.Brazílska volebná komisia pritom tieto tvrdenia odmietla ako dezinformácie a Najvyšší súd následne spustil vyšetrovanie Bolsonara pre šírenie nepodložených tvrdení.V októbrových prezidentských voľbách v tesnom polarizujúcom súboji zvíťazil Bolsonarov súper Luiz Inácio Lula da Silva , ktorý v krajine vládol aj v rokoch 2003 až 2010.Týždeň po tom, čo sa súčasný prezident ujal úradu, tisícky Bolsonarových podporovateľov odmietajúcich prijať jeho prehru vo voľbách vtrhli do prezidentského paláca, najvyššieho súdu a Kongresu. Stovky ľudí čakajú na súd vo väzení, stovky ďalších prepustili.