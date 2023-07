Romana Tabák nebude kandidovať v parlamentných voľbách, chce byť europoslankyňou za Dankovu SNS

Boj s progresívnymi liberálmi

Jej agendou bude šport

1.7.2023 (SITA.sk) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Romana Tabák (nezaradená, zvolená za OĽaNO ) neplánuje kandidovať v septembrových predčasných parlamentných voľbách.V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) by však mala kandidovať za Slovenskú národnú stranu (SNS) , a to do piateho miesta. Bude tak reflektovať ponuku predsedu SNS Andreja Danka . Tabák to uviedla v statuse na sociálnej sieti.Poslankyňa tiež plánuje vo voľbách aktívne podporovať najstaršiu národnú stranu na Slovensku, za ktorú podľa nej kandiduje mnoho politikov a osobností z kresťanskej, sociálnej i národnej oblasti.„SNS totiž vnímam ako politickú stranu, ktorá si zaslúži dôveru a veľa ľudí na kandidátke považujem za schopných politikov, „ktorí ustoja boj s progresívnymi liberálmi"," napísala Tabák v statuse.Zároveň, reflektujúc ponuku šéfa národniarov Andreja Danka, by mala poslankyňa Tabák posilniť v strane rozvoj športovej agendy, ktorá, ako uviedla, jej je osobitne blízka.„Šport, rovnako ako kultúra, tvoria predpoklad pre rozvoj národnej hrdosti. Záleží mi na rozvoji detí zo všetkých sociálnych vrstiev," uzavrela.