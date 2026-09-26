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 24hod.sk    Šport

26. septembra 2026

Brazílsky klub Chapecoense sa po 10 rokoch vrátil na miesto tragédie v Kolumbii


Tagy: Chapecoense Pád lietadla s futbalistami tímu Chapecoense

Tím Chapecoense si počas spomienkovej udalosti pripomenul 71 obetí havárie lietadla, pri ktorej v roku 2016 zahynula väčšina jeho kádra. Necelých desať rokov po tom, ako lietadlo s hráčmi brazílskeho ...



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pad lietadla s futbalistami timu chapecoense 676x423 26.9.2026 (SITA.sk) - Tím Chapecoense si počas spomienkovej udalosti pripomenul 71 obetí havárie lietadla, pri ktorej v roku 2016 zahynula väčšina jeho kádra.


Necelých desať rokov po tom, ako lietadlo s hráčmi brazílskeho futbalového klubu Chapecoense havarovalo v Kolumbii, sa klub v piatok vrátil na miesto tragédie, aby sa zúčastnil spomienkovej udalosti venovanej 71 obetiam. Len šesť pasažierov prežilo pád lietadla, čo sa všeobecne považuje za jednu z najväčších tragédií v dejinách futbalu. Tá sa odohrala 28. novembra 2016.

Futbalisti Chapecoense smerovali na prvý zápas finále Juhoamerického pohára proti kolumbijskému tímu Atlético Nacional v Medellíne, keď sa ich lietadlo zrútilo tesne pred koncom presunu. Z 22-členného kádra prežili len traja hráči. Spomenutý zápas mal byť najvýznamnejší v histórii klubu z juhu Brazílie, bol dokonca favoritom na víťazstvo.

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Hráči Chapecoense počas aktuálneho týždňa absolvovali v Kolumbii prípravný duel proti Atléticu Nacional a zároveň sa zúčastnili spomenutej spomienky na obete havárie. V piatok tím slávnostne odhalil pamätník, na ktorom sú vyryté mená zosnulých. Súčasťou delegácie brazílskeho klubu bol aj bývalý obranca Helio Neto, ktorý haváriu prežil.

Kolumbijský farmár Miguel Ramírez, ktorý bol pred desiatimi rokmi prvý na mieste nehody, pre agentúru AFP uviedol, že stále počuje "výkriky ľudí volajúcich o pomoc". V blízkosti miesta havárie sú stále viditeľné kusy trupu zrúteného lietadla.


Zdroj: SITA.sk - Brazílsky klub Chapecoense sa po 10 rokoch vrátil na miesto tragédie v Kolumbii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chapecoense Pád lietadla s futbalistami tímu Chapecoense
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