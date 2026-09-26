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26. septembra 2026
Rodri napriek vážnym obvineniam verí v nevinu Manchestru City – VIDEO
Tagy: Premier League
Bývalý stredopoliar "The Citizens" verí, že jeho niekdajší klub bude očistený od podozrení u porušovania finančných predpisov. Španielsky stredopoliar Rodri, ktorý nedávno odišiel z anglického ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý stredopoliar "The Citizens" verí, že jeho niekdajší klub bude očistený od podozrení u porušovania finančných predpisov.
Španielsky stredopoliar Rodri, ktorý nedávno odišiel z anglického Manchestru City do vlasti a pôsobí v FC Barcelona, prejavil dôveru v očistenie mena svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Anglický veľkoklub bol totiž obvinený zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League. Konečné rozhodnutie ešte nebolo zverejnené a neboli stanovené ani žiadne sankcie.
Správa však už spôsobila rozruch v anglickom futbale, pričom sa špekuluje o možnom vylúčení "The Citizens" alebo o odobratí titulov kvôli možnému dodatočnému výraznému odpočtu bodov. Manchester City je obvinený z prezentácie nepresných informácií a detailov o platbách hráčom a trénerom, ako aj z porušenia finančných pravidiel udržateľnosti.
Rodri pripomenul, že Manchester City už v roku 2020 čelil podobným obvineniam od Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá pôvodne klubu udelila dvojročný zákaz štartu v európskych súťažiach, no po odvolaní klub uspel na Športovom arbitrážnom súde (CAS).
"Prešli sme si identickým procesom v roku 2020. Klub nás vždy ubezpečoval, že budeme zbavení viny a že nebudeme čeliť žiadnym postihom – pretože sme neurobili nič nesprávne. Verili sme klubu a nakoniec bol klub oslobodený,“ uviedol Rodri na tlačovej konferencii pred zápasom reprezentácie Španielska v lige národov na pôde Anglicka.
Rodri strelil rozhodujúci gól pri víťazstve Manchestru City vo finále Ligy majstrov v roku 2023, pričom s klubom získal celkovo 12 veľkých trofejí. "Verím, že klub, ktorý veľmi dobre poznám, bude očistený, keďže nás vtedy ubezpečovali, že všetko bolo v súlade s pravidlami,“ dodal.
Posledné dve sezóny Rodriho v City poznačili zranenia, no na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike priviedol Španielsko k titulu. Víťazstvo Španielov na ME 2024 mu vynieslo Zlatú loptu a aj teraz je medzi kandidátmi na toto ocenenie určeného pre najlepšieho futbalistu planéty.
Na rozdiel od niektorých konkurentov ako Kylian Mbappé alebo jeho spoluhráč z reprezentácie Lamine Yamal, Rodri nevidí potrebu verejne hovoriť o tom, že sa o takú cenu uchádza. "Myslíte si, že nechcem tento titul vyhrať? Viem, že je to ocenenie, ktoré nezávisí od verejných vyhlásení, ale od prejavu na ihrisku. Individuálne ocenenia sú odmenou za kolektívne úsilie... nič, čo sme dosiahli, by nedávalo zmysel bez mojich spoluhráčov,“ povedal 30-ročný futbalista.
Napriek tomu, že sú Španieli úradujúci majstri Európy aj sveta, pred štartom Ligy národov Rodri zdôraznil, že "sú hladní po ďalšom úspechu". "Sme motivovaní získať ďalší titul,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Rodri napriek vážnym obvineniam verí v nevinu Manchestru City – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky stredopoliar Rodri, ktorý nedávno odišiel z anglického Manchestru City do vlasti a pôsobí v FC Barcelona, prejavil dôveru v očistenie mena svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Anglický veľkoklub bol totiž obvinený zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League. Konečné rozhodnutie ešte nebolo zverejnené a neboli stanovené ani žiadne sankcie.
Správa však už spôsobila rozruch v anglickom futbale, pričom sa špekuluje o možnom vylúčení "The Citizens" alebo o odobratí titulov kvôli možnému dodatočnému výraznému odpočtu bodov. Manchester City je obvinený z prezentácie nepresných informácií a detailov o platbách hráčom a trénerom, ako aj z porušenia finančných pravidiel udržateľnosti.
Rodri pripomenul, že Manchester City už v roku 2020 čelil podobným obvineniam od Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá pôvodne klubu udelila dvojročný zákaz štartu v európskych súťažiach, no po odvolaní klub uspel na Športovom arbitrážnom súde (CAS).
"Prešli sme si identickým procesom v roku 2020. Klub nás vždy ubezpečoval, že budeme zbavení viny a že nebudeme čeliť žiadnym postihom – pretože sme neurobili nič nesprávne. Verili sme klubu a nakoniec bol klub oslobodený,“ uviedol Rodri na tlačovej konferencii pred zápasom reprezentácie Španielska v lige národov na pôde Anglicka.
Rodri strelil rozhodujúci gól pri víťazstve Manchestru City vo finále Ligy majstrov v roku 2023, pričom s klubom získal celkovo 12 veľkých trofejí. "Verím, že klub, ktorý veľmi dobre poznám, bude očistený, keďže nás vtedy ubezpečovali, že všetko bolo v súlade s pravidlami,“ dodal.
Posledné dve sezóny Rodriho v City poznačili zranenia, no na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike priviedol Španielsko k titulu. Víťazstvo Španielov na ME 2024 mu vynieslo Zlatú loptu a aj teraz je medzi kandidátmi na toto ocenenie určeného pre najlepšieho futbalistu planéty.
Na rozdiel od niektorých konkurentov ako Kylian Mbappé alebo jeho spoluhráč z reprezentácie Lamine Yamal, Rodri nevidí potrebu verejne hovoriť o tom, že sa o takú cenu uchádza. "Myslíte si, že nechcem tento titul vyhrať? Viem, že je to ocenenie, ktoré nezávisí od verejných vyhlásení, ale od prejavu na ihrisku. Individuálne ocenenia sú odmenou za kolektívne úsilie... nič, čo sme dosiahli, by nedávalo zmysel bez mojich spoluhráčov,“ povedal 30-ročný futbalista.
Napriek tomu, že sú Španieli úradujúci majstri Európy aj sveta, pred štartom Ligy národov Rodri zdôraznil, že "sú hladní po ďalšom úspechu". "Sme motivovaní získať ďalší titul,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Rodri napriek vážnym obvineniam verí v nevinu Manchestru City – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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