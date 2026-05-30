Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Brazílsky mladík vyradil srbského matadora. Po Sinnerovi sa z Roland Garros porúča aj Djokovič
Devätnásťročný Joao Fonseca prehral s Novakom Djokovičom prvé dva sety, no ďalšie tri už patrili jemu a teší sa z premiérového postupu do osemfinále grandslamového turnaja. Po najvyššie nasadenom ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Devätnásťročný Joao Fonseca prehral s Novakom Djokovičom prvé dva sety, no ďalšie tri už patrili jemu a teší sa z premiérového postupu do osemfinále grandslamového turnaja.
Po najvyššie nasadenom Talianovi Jannikovi Sinnerovi sa z dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži porúčala už aj trojka "pavúka" Srb Novak Djokovič. Nad jeho sily bol brazílsky mladík Joao Fonseca, ktorý v súboji 3. kola predviedol veľký obrat.
S veteránom síce prehral prvé dva sety, ďalšie tri však už patrili jemu a za takmer päť hodín zvíťazil 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Premiérovo v kariére sa prebojoval do osemfinále grandslamového turnaja.
Devätnásťročný Fonseca predviedol v zápase neuveriteľné údery a energiu, ktorou prekvapil 39-ročného Djokoviča. Ten sa neúspešne pokúsil o zisk rekordného 25. grandslamového titulu.
"Myslím teraz len na svoj ďalší zápas. A užívam si tento okamih. Myslím si, že až 10 minút po zápase som si trochu uvedomil, čo som dokázal, aké to bolo ťažké a čo to pre mňa znamená,“ poznamenal Brazílčan.
Priznal tiež, že po strate dvoch setov neveril v obrat, no sústredil sa na hru a vychutnával si duel s jedným z najväčších idolov tenisu.
"Sústredil som sa vždy len na najbližšiu loptičku a nie na to, že musím vyhrať ešte tri sety. Hovoril som si, aby som to vydržal. Zistil som, že súper je trochu unavenejší, čo mi dalo trochu viac nádeje. Keď som získal štvrtý set, už som bol unavený. Piaty set zvládol už len so srdcom. Nedokázal som ani premýšľať,“ dodal.
Djokovič vyjadril rešpekt mladému súperovi, ktorý bol podľa neho lepší v rozhodujúcich momentoch. "Musím mu zablahoželať, hral skvelý tenis. Nemyslím si, že som veľa kazil. Bol jednoducho lepší,“ povedal Djokovič o Fonsecovi. Srb nezískal grandslamový titul od US Open 2023 a zisk ďalšieho bude stále náročnejší.
Fonseca v osemfinále nastúpi proti dvojnásobnému finalistovi Roland Garros Nórovi Casperovi Ruudovi, ktorý v dramatickom päťsetovom zápase prešiel cez Američana Tommyho Paula.
V mužskom "pavúku" sa tak otvoril priestor pre možného nového šampióna, keďže Sinner už vypadol a obhajca titulu Španiel Carlos Alcaraz absentuje pre zranenie. Priestor získal napríklad druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý prešiel cez domáceho Quentina Halysa a má možnosť získať premiérový grandslamový titul.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky mladík vyradil srbského matadora. Po Sinnerovi sa z Roland Garros porúča aj Djokovič © SITA Všetky práva vyhradené.
V nominácii Kanady na MS 2026 nechýba ani zranený Davies. Krídelník Bayernu Mníchov by sa mal dať dokopy do začiatku turnaja
Slafkovský si v tejto sezóne nesiahne na Stanleyho pohár. Carolina je po 20 rokoch späť vo finále play-off NHL – VIDEO
