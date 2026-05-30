30. mája 2026

Slafkovský si v tejto sezóne nesiahne na Stanleyho pohár. Carolina je po 20 rokoch späť vo finále play-off NHL – VIDEO


Vypadnutie Habs z play-off znamená predĺženie čakania kanadského tímu na Stanley Cup. Zatiaľ naposledy ho získal klub z "kolísky hokeja" ešte v roku 1993. A bol to práve Montreal. Hráči tímu Carolina ...



30.5.2026 (SITA.sk) - Vypadnutie Habs z play-off znamená predĺženie čakania kanadského tímu na Stanley Cup. Zatiaľ naposledy ho získal klub z "kolísky hokeja" ešte v roku 1993. A bol to práve Montreal.


Hráči tímu Carolina Hurricanes sa po dvoch dekádach opäť prebojovali do finále play-off zámorskej hokejovej NHL. V piatom zápase finále Východnej konferencie zdolali Montreal Canadiens 6:1, celú sériu ovládli 4:1 na zápasy a o Stanleyho pohár zabojujú proti Vegas Golden Knights. "Hurikáni" si zahrali vo finále play-off aj v roku 2006 a bol z toho celkový titul.

„Bola to určite dlhá cesta. Som na túto skupinu naozaj hrdý. Stále to hovorím. Je pekné, že sa to vyplatilo. Samozrejme, máme pred sebou ešte jednu veľkú prekážku, ale snažím sa si túto časť užiť," zhodnotil po postupu kouč Brind’Amour, ktorý pred 20 rokmi kapitán Hurricanes na ceste za Stanley Cupom.

Carolina o piatkovom triumfe rozhodla už v I. tretine, ktorú na vlastnom ľade vyhrala 3:0. Hosťom z Montrealu sa podarilo skorigovať až v III. tretine na 1:5, postaral sa o to Cole Caufield. Slovenský útočník Juraj Slafkovský nebodoval a mal jednu strelu na bránku, na ľade strávil cez 18 minút. Hurricanes v tohtosezónnom play-off zatiaľ prehrali len raz.

„V tomto procese a z neúspechov v napredovaní sa veľa naučíme. Oveľa viac sa naučíte z neúspechov. V tejto sezóne sme dosiahli veľa víťazstiev a to nám pomôže k tomu, aby sme naďalej napredovali,“ povedal tréner Montrealu Martin St. Louis podľa oficiálneho webu NHL.

Vypadnutie Habs z play-off znamená predĺženie čakania kanadského tímu na Stanley Cup. Zatiaľ naposledy ho získal klub z "kolísky hokeja" ešte v roku 1993. A bol to práve Montreal.

Finálová séria o Stanleyho pohár sa začne v utorok na ľade Caroliny.


Zdroj: SITA.sk

Brazílsky mladík vyradil srbského matadora. Po Sinnerovi sa z Roland Garros porúča aj Djokovič
Potvrdené! Messi mieri na rekordný šiesty svetový šampionát pred pravdepodobným koncom kariéry

