Brazílsky prezident Bolsonaro oznámil, že má možno rakovinu kože

Na archívnej snímke brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brazília 12. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu oznámil, že má možno rakovinu kože. Uviedol to po návšteve u lekárov, ktorí mu odstránili materské znamienko z ucha. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra Reuters.Prezidentský úrad však potom v oznámení napísal, že nič nenaznačuje, že by mal Bolsonaro rakovinu. A doplnil, že prezident bol v stredu popoludní v nemocnici v hlavnom meste Brazília." uvádzalo sa ešte vo vyhlásení.Prezident (64) predtým tiež informoval, že lekári mu odporučili, aby zrušil cestu do Salvadoru, metropoly brazílskeho štátu Bahia, pretože trpí vyčerpanosťou.Ultrapravicovému brazílskemu prezidentovi Bolsonarovi a jeho environmentálnej politike pripisujú ničenie dažďového pralesa v Amazonskom regióne, ktoré v súčasnosti postupuje rýchlym tempom.Amazonský región sužovali v auguste a septembri obrovské lesné požiare. Podľa odborníkov je Bolsonaro úzko prepojený s poľnohospodárskou loby. Brazílski farmári tak môžu vypáliť namiesto doterajších piatich až 20 hektárov pôdy, aby si vytvorili priestor pre pestovanie plodín a chov dobytka. Úrady, ktoré majú zabrániť nelegálnemu získavaniu územia, boli za Bolsonara oslabené. Odkedy sa Bolsonaro stal 1. januára 2019 prezidentom, bolo uložených takmer o tretinu menej pokút ako v rovnakom období minulého roka.