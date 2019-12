Pátracie skupiny vyzdvihnú telá zo sopky White Island v piatok

Na snímke z 9. decembra 2019 záchranársky čln pristál na ostrove White Island po erupcii sopky. Vulkán vybuchol na malom ostrove, ktorý hojne navštevujú turisti. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Wellington 12. decembra (TASR) - Novozélandské pátracie skupiny plánujú na piatok riskantnú misiu, počas ktorej chcú odniesť pozostatky ľudí zo stále činnej sopky White Island. Tímy, ktoré sú pod tlakom zúfalých rodín obetí, oznámili toto rozhodnutie vo štvrtok.Napriek varovaniam vulkanológov, že možnosť ďalšej silnej erupcie nasledujúcich 24 hodín stúpla na 50-60 percent, schválila polícia plán ísť na White Island v piatok ráno a vyzdvihnúť odtiaľ telá.Úrady sú podľa tlačovej agentúry AFP presvedčené, že poznajú lokalitu niektorých ľudských pozostatkov, a to vďaka preletom dronov a pilotom vrtuľníkov, ktorí sa dostali na ostrov hneď po výbuchu.Sopka White Island sa nachádza zhruba 50 kilometrov od pobrežia novozélandského Severného ostrova a je obľúbeným cieľom turistických výprav.Počet ľudí, ktorí podľa predpokladu úradov zahynuli pri katastrofe z pondelka 9. decembra, je teraz stanovený na 16.Tento údaj zahŕňa osem ľudí, ktorí sú ešte stále na ostrove - medzi nimi aj novozélandský turistický sprievodca Hayden Marshall-Inman.Jeho brat Mark Inman uviedol, že rodina je už frustrovaná odkladom vyzdvihnutia tiel. Označil to za "byrokratický prístup" a ponúkol sa, že sám pôjde na ostrov.Viditeľne ustarostená novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vyjadrila súcit s rodinami, ale vyhlásila, že "každý zúfalo chce, aby odtiaľ obete odniesli".Zo sopky stále unikajú jedovaté plyny a ostrov je pokrytý hustou vrstvou škodlivého popola.V nemocnici sa ešte nachádza okolo 22 ľudí - väčšinou turistov, ktorí boli na jednodňovom výlete, aby videli tento prírodný úkaz. Mnohí z pacientov sú v kritickom stave, pretože pri pondelkovom výbuchu sopky utrpeli vážne popáleniny.Zranenia preživších sú také vážne, že novozélandskí lekári na začiatku odhadli, že budú musieť zo zahraničia doviezť 1,2 milióna štvorcových centimetrov kože potrebnej na transplantácie. Niektoré obete však teraz prevážajú do zahraničia, aby sa zmiernila záťaž na novozélandské nemocnice.