|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 25.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2025
Brazílsky prezident kritizuje OSN, prestala fungovať a zlyhala v ochrane obetí izraelsko-palestínskej vojny
Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva v sobotu kritizoval Organizáciu Spojených národov (OSN) ...
Zdieľať
25.10.2025 (SITA.sk) - Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva v sobotu kritizoval Organizáciu Spojených národov (OSN) a ďalšie multilaterálne inštitúcie za to, že prestali fungovať a zlyhali v ochrane obetí vojny v Gaze. Lula to povedal po stretnutí s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom pred významným regionálnym summitom, kde sa pravdepodobne stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Kto môže akceptovať genocídu, ktorá sa v pásme Gazy deje už tak dlho?“ povedal Lula novinárom po bilaterálnom stretnutí zameranom na prehĺbenie vzťahov medzi oboma krajinami. „Multilaterálne inštitúcie, ktoré boli vytvorené, aby zabránili takýmto udalostiam, prestali fungovať. Dnes Bezpečnostná rada OSN a OSN ako taká už nefungujú,“ dodal.
Lula zároveň naznačil kritiku voči Trumpovi slovami, že „pre lídra je dôležitejšie kráčať s hlavou vzpriamenou než získať Nobelovu cenu“. Biely dom tento mesiac ostro kritizoval nórsky Nobelov výbor za udelenie ceny venezuelskej opozičnej líderke Marii Corine Machado a za to, že prehliadol Trumpa. Trump od svojho návratu do úradu v januári opakovane tvrdil, že si Nobelovu cenu zaslúži za svoju úlohu pri riešení mnohých konfliktov, čo však odborníci považujú za prehnané.
Medzitým sa vzťahy medzi Trumpom a Lulom začínajú zlepšovať po mesiacoch napätia spôsobeného súdnym procesom a odsúdením Trumpovho spojenca, krajne pravicového bývalého brazílskeho prezidenta Jairu Bolsonara. Trump zaviedol 50-percentné clá na mnohé brazílske produkty a uvalil sankcie na viacerých vysokých predstaviteľov, vrátane sudcu Najvyššieho súdu, ako trest za to, čo označil za „čarodejnícky súdny proces“ proti Bolsonarovi.
Brazílsky Najvyšší súd v septembri odsúdil Bolsonara na 27 rokov väzenia za jeho úlohu v neúspešnom pokuse o prevrat po volebnej prehre v roku 2022 s Lulom. Vzťahy medzi Trumpom a Lulom sa začali zlepšovať po ich krátkom stretnutí na okraji Valného zhromaždenia OSN v septembri a následnom telefonáte 6. októbra, kde prvýkrát naznačili možnosť stretnutia na summite ASEAN.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky prezident kritizuje OSN, prestala fungovať a zlyhala v ochrane obetí izraelsko-palestínskej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika Trumpa
„Kto môže akceptovať genocídu, ktorá sa v pásme Gazy deje už tak dlho?“ povedal Lula novinárom po bilaterálnom stretnutí zameranom na prehĺbenie vzťahov medzi oboma krajinami. „Multilaterálne inštitúcie, ktoré boli vytvorené, aby zabránili takýmto udalostiam, prestali fungovať. Dnes Bezpečnostná rada OSN a OSN ako taká už nefungujú,“ dodal.
Lula zároveň naznačil kritiku voči Trumpovi slovami, že „pre lídra je dôležitejšie kráčať s hlavou vzpriamenou než získať Nobelovu cenu“. Biely dom tento mesiac ostro kritizoval nórsky Nobelov výbor za udelenie ceny venezuelskej opozičnej líderke Marii Corine Machado a za to, že prehliadol Trumpa. Trump od svojho návratu do úradu v januári opakovane tvrdil, že si Nobelovu cenu zaslúži za svoju úlohu pri riešení mnohých konfliktov, čo však odborníci považujú za prehnané.
Napäté vzťahy
Medzitým sa vzťahy medzi Trumpom a Lulom začínajú zlepšovať po mesiacoch napätia spôsobeného súdnym procesom a odsúdením Trumpovho spojenca, krajne pravicového bývalého brazílskeho prezidenta Jairu Bolsonara. Trump zaviedol 50-percentné clá na mnohé brazílske produkty a uvalil sankcie na viacerých vysokých predstaviteľov, vrátane sudcu Najvyššieho súdu, ako trest za to, čo označil za „čarodejnícky súdny proces“ proti Bolsonarovi.
Brazílsky Najvyšší súd v septembri odsúdil Bolsonara na 27 rokov väzenia za jeho úlohu v neúspešnom pokuse o prevrat po volebnej prehre v roku 2022 s Lulom. Vzťahy medzi Trumpom a Lulom sa začali zlepšovať po ich krátkom stretnutí na okraji Valného zhromaždenia OSN v septembri a následnom telefonáte 6. októbra, kde prvýkrát naznačili možnosť stretnutia na summite ASEAN.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky prezident kritizuje OSN, prestala fungovať a zlyhala v ochrane obetí izraelsko-palestínskej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ľudia si pospia o hodinu dlhšie, v noci prechádzame na zimný čas
Ľudia si pospia o hodinu dlhšie, v noci prechádzame na zimný čas
<< predchádzajúci článok
Súdny proces v kauze vraždy advokáta Valka by sa mal začať v januári
Súdny proces v kauze vraždy advokáta Valka by sa mal začať v januári