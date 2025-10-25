Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2025

Súdny proces v kauze vraždy advokáta Valka by sa mal začať v januári


Tagy: Súdny proces Vražda Ernesta Valka

Súdny proces v kauze vraždy známeho advokáta Ernesta Valka z roku 2010 by sa na Mestskom súde Bratislava I mal začať v ...



Zdieľať
gettyimages 1403076965 scaled e1693222116181 676x459 25.10.2025 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze vraždy známeho advokáta Ernesta Valka z roku 2010 by sa na Mestskom súde Bratislava I mal začať v januári 2026. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil termíny hlavného pojednávania na 13. a 15. januára. Rovnaký súd rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie.

Odmietnutie obžaloby


Samotný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu minulý rok žiadal odmietnutie obžaloby. To isté však požadovala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania.

Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie. Obhajca Jozefa R. Igor Cibula k rozhodnutiu z novembra 2024 podal sťažnosť. Tú Krajský súd v Bratislave v septembri tohto roku nakoniec zamietol.

Odpykávanie trestu


Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.

Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Z výkonu trestu už bol medzitým podmienečne prepustený.


Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril v minulosti bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Podľa odsúdeného Klinku zastrelil Valka práve jeho komplic Jozef R. V procese proti nemu by mal vypovedať ako svedok.




Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauze vraždy advokáta Valka by sa mal začať v januári © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdny proces Vražda Ernesta Valka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Brazílsky prezident kritizuje OSN, prestala fungovať a zlyhala v ochrane obetí izraelsko-palestínskej vojny
<< predchádzajúci článok
Trump sa chystá ukončiť obchodnú vojnu s Čínou, kľúčové rokovania prebehnú v Južnej Kórei

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 