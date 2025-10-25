|
Sobota 25.10.2025
Meniny má Aurel
|Denník - Správy
25. októbra 2025
Súdny proces v kauze vraždy advokáta Valka by sa mal začať v januári
Súdny proces v kauze vraždy známeho advokáta Ernesta Valka z roku 2010 by sa na Mestskom súde Bratislava I mal začať v ...
25.10.2025 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze vraždy známeho advokáta Ernesta Valka z roku 2010 by sa na Mestskom súde Bratislava I mal začať v januári 2026. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil termíny hlavného pojednávania na 13. a 15. januára. Rovnaký súd rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie.
Samotný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu minulý rok žiadal odmietnutie obžaloby. To isté však požadovala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania.
Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie. Obhajca Jozefa R. Igor Cibula k rozhodnutiu z novembra 2024 podal sťažnosť. Tú Krajský súd v Bratislave v septembri tohto roku nakoniec zamietol.
Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.
Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Z výkonu trestu už bol medzitým podmienečne prepustený.
Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril v minulosti bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Podľa odsúdeného Klinku zastrelil Valka práve jeho komplic Jozef R. V procese proti nemu by mal vypovedať ako svedok.
