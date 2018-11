Brazílsky útočník Joelinton sa upísal Hoffenheimu až do roku 2022

Joelinton (uprostred), archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Berlín 22. novembra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu TSG 1899 Hoffenheim predĺžilo spoluprácu s Brazílčanom Joelintonom. Dvadsaťdvaročný útočník podpísal vo štvrtok s bundesligistom nový dvojročný kontrakt, na základe ktorého by mal obliekať jeho dres až do roku 2022, informovala agentúra AFP.Tréner Hoffenheimu Julian Nagelsmann si nevie vynachváliť ofenzívne inštinkty Joelintona, ktorý sa podľa neho správa "pred bránou súpera ako zviera". Brazílčan prišiel do TSG 1899 pred tromi rokmi zo Sport Clubu do Recife. Po dvoch sezónach, ktoré strávil na hosťovaní v Rapide Viedeň, dokázal v tomto ročníku preraziť do zostavy Hoffenheimu. Hrotový útočník strelil v 17 zápasoch vo všetkých súťažiach osem gólov a spoluhráčom pripravil ďalších sedem.