Breton a Valeanová dostali v eurokomisii zelenú, Várhelyi nepresvedčil

Olivér Várhelyi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. novembra (TASR) - Hovorca Európskeho parlamentu (EP) Jaume Duch potvrdil, že rumunská nominantka na eurokomisárku Adina-Ioana Valeanová, ako aj francúzsky kandidát Thiery Breton dostali po štvrtkovom vypočúvaní odporúčanie od koordinátorov príslušných pracovných výborov, aby sa stali členmi nastupujúcej Európskej komisie. Maďarský nominant Oliver Várhelyi europoslancov neuspokojil, musí odpovedať na dodatočné písomné otázky.Politickí koordinátori z Výboru EP pre vnútorný trh odobrili portfólio vnútorného trhu v budúcej exekutíve EÚ pre Bretona a rovnako postupovali aj koordinátori z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch v prípade Valeanovej, ktorá by mala v najbližších piatich rokoch zodpovedať za agendu európskej dopravy.Neistý je zatiaľ osud Várhelyiho, ktorý by mal riadiť portfólio susedskej politiky a rozširovania. Vo štvrtok dopoludnia nepresvedčil všetkých členov Výboru EP pre zahraničné veci a je pravdepodobné, že v súlade s vnútornými pravidlami europarlamentu bude musieť odpovedať na dodatočné písomné otázky poslancov.O tejto možnosti v správe pre médiá informovala liberálno-centristická frakcia v EP Obnovme Európu. Liberáli upozornili, že Várhelyi nedostal zelenú od koordinátorov politických skupín výboru počas ich hodnotiaceho stretnutia (dve tretiny hlasov koordinátorov) a bol spustený proces písomného postupu, v rámci ktorého by maďarský nominant mal objasniť niektoré nevyriešené otázky týkajúce sa jemu prideleného portfólia.Okrem liberálov dodatočné otázky pre Várhelyiho vzniesli aj frakcie socialistov a demokratov, zelených a zjednotenej ľavice.Spravodajský server politico.eu zdôraznil, že tento krok nepotešil šéfku budúcej Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorá stále dúfa, že sa jej kabinetu podarí prevziať úrad 1. decembra tohto roku. Pôvodný termín nástupu novej eurokomisie bol 1. november, k čomu nedošlo práve v dôsledku odmietnutia prvých nominantov na eurokomisárov z Francúzska, Maďarska a Rumunska.spravodajca TASR Jaromír Novak