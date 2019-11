Fidesz k vypočúvaniu Várhelyiho: Promigračné sily pokračujú v útoku

Dezignovaný eurokomisár pre susedstvo a rozširovanie z Maďarska Olivér Várhelyi počas vypočúvania v Európskom parlamente v Bruseli 14. októbra 2019. Príslušné výbory Európskeho parlamentu vypočujú zvyšných troch kandidátov na eurokomisárov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 14. novembra (TASR) - Maďarský nominant na eurokomisára Oliver Várhelyi na štvrtkovom vypočúvaní vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre zahraničné veci dal jednoznačne najavo, že voči nemu v Bruseli prebieha politický a nie odborný útok. Podľa internetového vydania denníka Magyar Hírlap to uviedla maďarská vládna strana Fidesz v reakcii na niektoré mediálne správy, že Várhelyi na prvý pokus neuspel.," zdôraznil Fidesz s tým, že je rozčarovaný z agresívneho a bezprecedentného podkopávania kandidátov - najskôr Lászlóa Trócsányiho a teraz Várhelyiho.Poslanci EP počas októbrového vypočúvania zamietli prvých kandidátov na pozície európskych komisárov navrhnutých troma krajinami - Sylvie Goulardovú za Francúzsko, Rovanu Plumbovú za Rumunsko a Lászlóa Trócsányiho za Maďarsko.Várhelyi by mal byť v novej exekutíve EÚ komisárom pre politiku susedstva a rozšírenie. V priebehu vypočúvania vyhlásil, že Maďarsko aj EÚ majú spoločný cieľ: vytvoriť silnú a úspešnú európsku spoločnosť.Oliver Várhelyi si okrem iného vypočul otázky poslancov, či bude schopný presadzovať princípy právneho štátu a základné práva v kandidátskych krajinách EÚ. Tieto obavy súviseli s tým, že Maďarsko čelilo v posledných rokoch značnej kritike EP práve pre "" v oblasti právneho štátu.Niektorí z poslancov sa tiež pýtali, či budúci eurokomisár bude viac lojálny Európskej komisii alebo maďarskej vláde. Várhelyi odmietol podozrenie, že by v exekutíve EÚ mohol pôsobiť ako "" maďarského premiéra Viktora Orbána. Zdôraznil, že ako eurokomisár nebude akceptovať zásahy žiadnej z vlád členských krajín do svojho portfólia.Koordinátori politických skupín z Výboru pre zahraničné veci sa stretli ešte v priebehu štvrtka, aby zhodnotili vystúpenie maďarského nominanta. Koordinátori svoje odporúčanie oznámia Konferencii predsedov EP a tá 21. novembra rozhodne, či sú všetky úkony spojené s vypočúvaním eurokomisárov ukončené. Poslanci EP budú hlasovať o dôvere novej Európskej komisie 27. novembra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.spravodajca TASR Ladislav Vallach