Breton sa je za európsky obranný priemysel s vlastnými technológiami

Brusel 2. decembra (TASR) - Francúzsky eurokomisár Thierry Breton, ktorý je v novej exekutíve EÚ zodpovedný za vnútorný trh a oblasť obrany, sa v pondelok vyslovil za potrebu vyvinúť "európsky obranný priemysel", ktorý bude mať svoje vlastné, "suverénne" technológie.Informovala o tom tlačová agentúra AFP.uviedol Breton v rozhovore pre televíznu stanicu BFMTV a rozhlasovú stanicu RMC Radio. Pripomenul, že eurokomisia vôbec po prvýkrát vytvorila portfólio zamerané na európsky obranný priemysel.Breton bude mať na starosti širokú pracovnú agendu - od rozvoja vnútorného a digitálneho trhu, cez služby, priemysel až po obranu a vesmírnu politiku EÚ.spresnil Breton počas rozhovoru pre francúzske médiá, pričom ocenil nedávne vytvorenie Európskeho obranného fondu (EDF) pre rozvoj spoločných obranných projektov členských krajín Únie.Budúci dlhodobý rozpočet (2021–2027) ráta so sumou 13 miliárd eur pre zaistenie bezpečnosti občanov Únie, európskej obrany a posilnenie úlohy EÚ ako globálneho hráča.Uvedenou sumou má disponovať Európsky obranný fond, ktorého cieľom je podporovať aj cezhraničné investície do najmodernejších a navzájom prepojených technológií a zariadení v oblastiach, ako je šifrovaný softvér či bezpilotné lietadlá.vysvetlil Breton.Komisár skonštatoval, že je eštehovoriť o akejsi európskej armáde, aj preto, že. Zároveň však očakáva vyššie úsilie zo strany členských štátov EÚ v oblasti Sahelu, po boku s Francúzskom - už aj preto, že Európania musia čeliť nebezpečnému a nestabilnému svetu, v ktorom musí Európa čoraz viac brať svoj osud do vlastných rúk a tento osud je ajFrancúzsky eurokomisár v pondelok popoludní vzdá hold pamiatke 13 francúzskych vojakov, ktorí prišli o život pri zrážke dvoch vrtuľníkov počas bojovej operácie na severovýchode Mali.