Niektoré úseky ciest Košického kraja kvôli snehu uzatvorili

Na snímke policajné auto na zasneženej ceste v Čermeli v Košiciach 2. decembra 2019 pri Košickej detskej historickej železnici, kde je úsek častých dopravných nehôd. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 2. decembra (TASR) – Na ceste II/552 v úseku Bohdanovce - Slanské Nové Mesto (okres Košice-okolie) je uzatvorená cesta políciou do času, kým neprejde úsekom ďalšie posýpacie vozidlo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.povedala s tým, že obmedzenie pre kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia neustáli. V súvislosti so snežením a situáciou na cestách v Košickom kraji je aktuálne v službe 65 kusov techniky.Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov.dodala Terezková.