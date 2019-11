Breton vylúčil konflikt záujmov v eurokomisii, zdôraznil digitalizáciu

Dezignovaný eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton počas vypočúvania v Európskom parlamente v Bruseli 14. októbra 2019. Príslušné výbory Európskeho parlamentu vypočúvali zvyšných troch kandidátov na eurokomisárov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. novembra (TASR) - Francúzskeho nominanta na post európskeho komisára Thierryho Bretona, ktorý by mal zodpovedať za vnútorný trh EÚ, vo štvrtok popoludní vypočúvali poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre vnútorný trh a priemysel.Vo svojom úvodnom príhovore bývalý francúzsky minister hospodárstva poukázal na digitálne, environmentálne a sociálne výzvy, ktorým EÚ čelí, a naznačil, ako ich chce počas svojho mandátu riešiť. Priznal, že za prioritu považuje digitálnu transformáciu a klimatické zmeny.Poukázal, že pre rozvoj EÚ - ak chce zostať hlavným priemyselným aktérom - budú kľúčové technológie spojené s 5G sieťami, blockchain, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť či cloudové a kvantové technológie. Vyslovil sa za "" EÚ, ktorá by však mala byť spoločensky únosná.Breton zároveň zdôraznil potrebu regulovať technický a kybernetický priestor a riadne vykonávať pravidlá jednotného trhu, aby mohla Únia riešiť problémy, ktoré vznikajú v dôsledku zahraničnej konkurencie.," uviedol pred poslancami. A dodal, že chce zaviesť opatrenia na zjednodušenie prístupu malých a stredných podnikov a start-upov k financovaniu, ako aj na reguláciu digitálnych platforiem prostredníctvom nového zákona o digitálnych službách.Breton čelil viacerým otázkam spojeným so svojím možným konfliktom záujmov ako bývalý predseda a generálny riaditeľ informačnej spoločnosti Atos. Vo svojich odpovediach prisľúbil, že bude "" v tom, aby predišiel akémukoľvek konfliktu záujmov, keďže jeho široké portfólio bude pokrývať aj sektory, ktoré sú úzko spojené s jeho bývalou firmou (umelá inteligencia, supervýkonné počítače, kyberbezpečnosť). V tejto súvislosti poukázal aj na kódex správania eurokomisárov, ktorý musí rešpektovať a ktorý zamedzuje prieniku osobných záujmov s výkonom funkcie. Zároveň poslancom pripomenul, že predal všetky akcie uvedenej firmy za sumu 45 miliónov eur a vzdal sa členstva vo všetkých správnych radách, kde predtým pôsobil.spravodajca TASR Jaromír Novak