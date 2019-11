Škótsky súd rozhodol o prepustení katalánskej exministerky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edinburgh 14. novembra (TASR) - Škótsky súd vo štvrtok nariadil prepustenie bývalej katalánskej ministerky školstva Clary Ponsatíovej, na ktorú Španielsko vydalo zatykač v súvislosti s jej rolou pri pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Informovala o tom agentúra AP.Ponsatíová sa vo štvrtok v sprievode advokáta dostavila na policajný komisariát v Edinburghu. O jej prepustení na kauciu rozhodol príslušný súd, ktorý naďalej posudzuje žiadosť o jej vydanie do Španielska, kde ju čaká súdny proces.Tento vývoj nastal po tom, ako španielske justičné orgány začiatkom novembra reaktivovali európske zatykače vydané na troch bývalých členov katalánskej vlády - Toniho Comína, Claru Ponsatíovú a Lluísa Puiga -, ktorí sú v Španielsku obvinení v súvislosti so snahami o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.Títo traja členovia niekdajšej katalánskej vlády ušli pred vyšetrovaním v Španielsku do zahraničia: Comín a Puig momentálne žijú v Belgicku, zatiaľ čo 62-ročná Ponsatíová sa uchýlila do Škótska, kde prednáša na univerzite v meste St Andrews.Kým Comín a Ponsatíová sú v Španielsku obvinení z podnecovania k vzbure a sprenevere, voči Puigovi vzniesli obvinenie z neposlušnosti a sprenevery.Ponsatíová sa má znova na súd dostaviť 12. decembra.Madrid sa pokúsil dosiahnuť Ponsatíovej vydanie zo Škótska už vlani, v júni 2018 však sudca španielskeho najvyššieho súdu náhle zrušil európske a medzinárodné zatykače vydané na Ponsatíovú a niekoľko ďalších vysokých predstaviteľov hnutia za nezávislosť Katalánska.Ten istý súd 14. októbra odsúdil deväť katalánskych separatistických lídrov na dlhé tresty väzenia v súvislosti s ich angažovaním sa pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017. Následne boli reaktivované zatykače na katalánskych politikov žijúcich v exile.