Brexit doteraz znížil britský HDP o 2,1 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Vystúpenie Británie z Európskej únie (EÚ) už teraz, teda ešte pred jeho uskutočnením, výrazne znížilo výkon britskej ekonomiky, vyplýva z analýzy banky UBS.uviedli ekonómovia UBS Pierre Lafourcade a Arend Kapteyn a stratég John Wraith vo svojej analýze zverejnenej v pondelok.uvádza sa v analýze.Experti UBS sa snažili vyčísliť doterajšie náklady na brexit tak, že analyzovali, ako by vyzeralo HDP, ak by sa Británia rozhodla zostať v EÚ. Vychádzali s nedávnej vedeckej štúdie, ktorá vytvorila "dvojníka Británie" na základe údajov o vývoji HDP ostatných členov Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorých neovplyvnil brexit.Experti uviedli, že na základe tejto metodológie tiež vymodelovali predpokladané - v situácii, že Briti by v referende nehlasovali za brexit - vývoje spotreby, investícií, úverov, inflácie a výmenného kurzu.Podľa expertov UBS sú zatiaľ škody, ktoré spôsobil brexit britskej ekonomike vo všeobecnosti menšie, než sa očakávalo.