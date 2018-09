Do lavíc základných škôl v Liptovskom Mikuláši zasadlo 2300 detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Liptovský Mikuláš 3. septembra (TASR) - Lavice základných škôl (ZŠ), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, obsadzuje v tomto školskom roku 2300 detí. Prvákov by z tohto počtu mali byť približne tri stovky a do nultého ročníka nastupuje 15 žiakov. Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková TASR informovala, že presné čísla získa odbor školstva po 15. septembri.Najviac žiakov, až 570, navštevuje ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej.uviedla Čapčíková.Dodala, že v liptovskomikulášskych školách počas letných prázdnin nezaháľali. V ZŠ Janka Kráľa vyregulovali vykurovaciu sústavu a pribudlo nové technologické zariadenie do školskej kuchyne. Po nových podlahách na chodbách v ZŠ Miloša Janošku budú chodiť žiaci druhého stupňa. Pri ZŠ s MŠ Demänovská ulica sa bude zasa ľahšie parkovať, radnica tam počas prázdnin budovala nové parkovisko.priblížil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč. Ostatné ročníky budú mať uniformy dobrovoľné.Mesto Liptovský Mikuláš má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkom šesť základných, deväť materských škôl, jednu základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Viaceré školy v meste ponúkajú špecializované zameranie. ZŠ s MŠ Demänovská ulica je zameraná na rozšírené vyučovanie angličtiny, ZŠ s MŠ Okoličianska má triedy s futbalovou prípravou, ZŠ Miloša Janošku sa zameriava na matematiku a prírodovedné predmety. ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej má triedy so športovou prípravou na ľadový hokej a zameraním na angličtinu. V ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.