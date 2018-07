Brexit: Írsko označilo nový plán britskej vlády za významný posun

Dublin, Írsko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 8. júla (TASR) - Nový britský plán pre brexit je významným posunom vpred k usporiadanejšiemu vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, hoci ho zvyšných 27 členských štátov neprijme úplne. Uviedol to v nedeľu írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.Britská premiérka Theresa Mayová si v piatok zaistila súhlas kabinetu so svojimi plánmi na vystúpenie z EÚ. Jej ministri po dlhých rokovaniach napokon prekonali svoje rozpory a podporilinávrh zacielený na oživenie viaznucich rozhovorov o brexite, píše agentúra Reuters.povedal Simon Coveney pre verejnoprávnu televíziu RTÉ.konštatoval minister.EÚ podľa neho stále zdôrazňuje, že keď Británia zmierni svoje postoje, potom tiež preukážeTáto flexibilita však bude mať svoje hranice, dodal Coveney.Zdôraznil tiež, že nikto by si nemal navrávať, že obe strany sú blízko k uzavretiu rokovaní.Írsko je dôležitým aktérom rozhovorov o brexite, keďže jeho hranica s britským Severným Írskom bude jednou pozemnou hranicou Spojeného kráľovstva s Úniou a jej štatút patrí k hlavným problematickým bodom.