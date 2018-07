Sudca zablokoval prepustenie exprezidenta Lulu da Silvu z väzby

Na snímke brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paolo 8. júla (TASR) - Sudca brazílskeho odvolacieho súdu zrušil v nedeľu rozhodnutie svojho kolegu o prepustení bývalého prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu z väzby, keď nariadil, že má byť počas odvolacieho procesu naďalej zadržiavaný. Informovala o tom agentúra AP.Sudca Joao Gebran Neto má na starosti prípad da Silvu na Štvrtom federálnom regionálnom súde a jeho rozhodnutie je podľa právneho analytika, na ktorého sa odvoláva AP, nadradené rozhodnutiu sudcu Rogéria Favreta z toho istého súdu, ktorý predtým nariadil exprezidentovo prepustenie.Lulu da Silvu, ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011, uznali vlani za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdili ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac. Trest si začal odpykávať v apríli po tom, ako sa dramaticky odovzdal do rúk polície.Ľavicový politik vždy trval na svojej nevine a tvrdil, že celý proces je politicky motivovaný.V meste Curitiba vo federatívnom štáte Paraná na juhu krajiny, kde exprezidenta zadržiavajú, sa v nedeľu schádzali stovky jeho stúpencov vyzývajúcich na jeho prepustenie.Lula da Silva sa stále teší popularite a prieskumy naznačujú, že by v tohtoročných prezidentských voľbách mohol po tretí raz zvíťaziť. Brazílsky volebný zákon zakazuje politikom kandidatúru do ôsmich rokov od odsúdenia za trestný čin. Konečné slovo má však volebný súd, ktorý by definitívny verdikt v prípade Lulu da Silvu mohol vyniesť najskôr v auguste, uviedla agentúra Reuters.