Brexit spôsobil rekordný nárast podpory pre nezávislosť Walesu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. septembra (TASR) - Nesúhlas s odchodom Británie z Európskej únie spôsobil nárast podpory pre nezávislosť Walesu na rekordných 33 percent. Vyplýva to z nového, v piatok zverejneného prieskumu spoločnosti YouGov.Viac ako 1000 účastníkov prieskumu odpovedalo na otázku, či by podporilo vyhlásenie samostatnosti Walesu, ak by to znamenalo, že by tento región Spojeného kráľovstva mohol aj po brexite zostať súčasťou EÚ.Približne 33 percent respondentov by v takomto prípade hlasovalo za nezávislosť Walesu a 48 percent by bolo proti. Sedemnásť percent oslovených nevedelo na uvedenú otázku odpovedať.Zhruba 24 percent respondentov uviedlo, že v prípadnom referende, ak by sa konalo teraz, hlasovalo za samostatný Wales bez ohľadu na otázku členstva regiónu v EÚ.reagoval na výsledky prieskumu Adam Price, líder Waleskej strany (walesky Plaid Cymru), ktorá dlhodobo agituje za nezávislosť tohto regiónu.Strana interpretovala výsledky nového prieskumu tak, že ak sa odrátajú nerozhodnutí respondenti, myšlienku osamostatnenia Walesu po brexite by podporilo 41 Walesanov.vyhlásil Price. Podľa neho podpora pre nezávislý Wales rastie úmerne s tým, ako britský premiér Boris Johnson posúva Spojené kráľovstvo k okraju útesu, teda k brexitu.Termín odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra a Johnson trvá na tom, že brexit sa v tento deň musí uskutočniť, či už s dohodou, alebo bez nej.