Festival AMAVET ponúka žiakom možnosť zrealizovať svoj nápad

Bratislava 13. septembra (TASR) – Organizátori Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT) zbierajú od začiatku septembra registrácie v rámci 22. ročníka súťaže. Žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa môžu do 9. októbra prihlásiť do krajských kôl. Podujatie v tomto roku sprevádza sloganpripomenul koordinátor súťaže Ján Nemec. Ako dodal, od žiaka sa v rámci projektu očakáva, že bude nachádzať problémy, analyzovať ich, hľadať riešenia, tvoriť pokusy i stanovovať závery." dodal Nemec.Festival má medzinárodný charakter prostredníctvom účasti zahraničných partnerov z Mexika, Belgicka, Ruska a Českej republiky a je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov EUCYS. Organizátor, 29 rokov pôsobiace občianske združenie (OZ) AMAVET, je spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku.