Brezno má v pláne vybudovanie cyklotrás, náklady sa vyšplhajú na jeden milión eur

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Stavebné práce zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu cyklotrás v Brezne sú predmetom mestom vyhlásenej verejnej súťaže.Cieľom je zlepšenie podmienok cyklistickej aj dopravnej infraštruktúry hlavne vybudovaním nových a zrekonštruovaním existujúcich cyklotrás pozdĺž jestvujúcich komunikácií.Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota týchto prác 1 018 455,32 eura bez dane z pridanej hodnoty.Ako pre agentúru SITA uviedla prednostka zvolenského mestského úradu Zuzana Ďurišová, samospráva sa uchádza o dotáciu z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja a zvyšok chce financovať z vlastných zdrojov. Záujemcovia o realizáciu prác môžu svoje ponuky posielať do 30. júla.V rámci zákazky „Mestské cyklotrasy – stavebné práce“ vybudujú cyklotrasy na ulici Boženy Němcovej, Švermovej ulici a ulici ČSA.„Na ulici ČSA by mal vzniknúť spoločný chodník pre chodcov aj cyklistov v úseku od kruhového objazdu po obchodné centrum Point v meste. Na Švermovej ulici vybudujú zvlášť chodník pre chodcov a zvlášť pre cyklistov. Rovnako to bude aj na ulici B. Němcovej, kde zároveň vznikne zelený pás, ktorý bude vo finálnej podobe oddeľovať chodník pre chodcov od chodníka pre cyklistov. Takto upravené chodníky budú po oboch stranách ulice,“ konkretizovala prednostka.Stavebné práce na uliciach Boženy Němcovej a Švermovej by mali trvať šesť mesiacov a na ulici ČSA dva mesiace, pričom lehoty začínajú plynúť od prevzatia staveniska.„Vzhľadom na to, že na ulici Boženy Němcovej vznikne zelený pás a dôjde k výrubu stromov, mesto bude akceptovať dátum realizácie do 30. júna 2022,“ doplnila Ďurišová.