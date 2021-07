Pápež František sa po operácii zotavuje a cíti sa lepšie, slávil v súkromnej kaplnke svätú omšu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František sa po nedávnej operácii cíti čoraz lepšie. Vatikán v sobotu informoval, že Svätý otec má "uspokojivé krvné testy"."Postupne začína pracovať a prechádza sa po chodbe svojho apartmánu. Popoludní slávil v súkromnej kaplnke svätú omšu a neskôr sa navečeral s tými, ktorí mu v týchto dňoch pomáhajú," povedal hovorca Vatikánu Matteo Bruni Pápež sa v súčasnosti nachádza v apartmáne na 10 podlaží v Univerzitnej poliklinike Agostina Gemelliho v Ríme. V nedeľu by mal odtiaľ predniesť poludňajšiu modlitbu.Do nemocnice ho prijali 4. júla. Podstúpil operáciu hrubého čreva. Vatikán uviedol, že 84-ročný pacient by mal zostať v nemocnici minimálne do konca týždňa.