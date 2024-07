Brezno odkrýva svoje tajomstvá počas komentovaných prehliadok

22.7.2024 (SITA.sk) -Návštevníci, ale aj tunajší obyvatelia sa tak môžu zúčastniť denných i večerných komentovaných prehliadok mestom, prostredníctvom ktorých sa im priblíži história, ale aj zaujímavosti najväčších mestských dominánt, na ktoré sú nie len obyvatelia Brezna, ale aj príbuzných obcí v regióne, obzvlášť hrdí.Denná prehliadka s názvom Za tajomstvami mesta Brezna s rytierom Bomburomsa uskutoční 6. augusta 2024 o 16:00 hod. Nosnou témou tejto prehliadky, ako už samotný názov napovedá, je brezniansky hrdina, ktorý sa odvážne pustil do súboja s Turkom a zachránil mesto pred zničením. Históriu slovom aj mečom návštevníkom priblížia aj rytieri z klubu historického šermu Berezun, ktorí ich do minulosti vtiahnu ukážkami historických zbraní a súbojov.Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE, Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková približuje: ,,Za mesačného svitu sa budú konať v celkovom počte ešte dve prehliadky, ktoré sú doplnené o sprievodný program, ktorý dotvára celkovú atmosféru organizovaného podujatia. Povinnými zastávkami každej z trás pešovania je Infocentrum vo zvonici, v ktorom sa zakupujú vstupenky na základe rezervácie vopred, ďalej historické námestie so zástavbou významných meštianskych domov, tiež mestský park, evanjelický kostol a židovská synagóga, pričom poslednou zo zastávok na trase prehliadok je Expozícia Nostalgia¿ s možnosťou občerstvenia v Bistre pri MNV."Každá z prehliadok je venovaná inej téme, čomu predchádzala aj precízna voľba sprievodného programu s ohľadom na výpovednú hodnotu samotnej prehliadky. Komentované sprevádzanie Po stopách literárnych osobností mesta Brezna dňa 25. júla 2024, odhalí mená významných literárnych autorov regionálneho významu, ktorí žili, alebo pôsobili na území mesta Brezna. Hovorené slovo doplnia divadelníci ochotníckeho Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne, ktorí účastníkov prenesú, scénkami zo života meštianskeho ľudu, priamo do histórie mesta v období jeho rozkvetu. Trasa prehliadky bude obohatená o návštevu expozície Literárneho múzea sídliaceho na evanjelickej fare a chladné múry evanjelického kostola zahreje teplo hudobného koncertu na 2. najväčšom organe v evanjelických kostoloch na Slovensku. Večerné mesto tak ponúkne jedinečný obraz, a to aj z výšky, konkrétne z veže evanjelického kostola, ktorá ponúka pohľad z vtáčej perspektívy z výšky 42 metrov. Atmosféru večera umocní literárny prednes na nádvorí Expozície Nostalgia¿ s občerstvením z Bistra pri MNV.Naopak dňa 15. augusta 2024 prehliadka s názvomPo stopách významných mešťanov mesta Breznarozpovie príbeh o osobnostiach politického, kultúrneho, literárneho a spoločenského významu, ktoré sa najviac pričinili o rozkvet mesta a zostali po nich najvýraznejšie stopy. Vyvrcholením večera bude zážitkový koncert na nádvorí Expozície Nostalgia¿.Kapacita prehliadok je obmedzená, preto je nutná rezervácia vopred prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.horehronie.sk alebo na tel. čísle +421 911 410 555 či e-mailom na ticzvonica@horehronie.skAktivity a podujatia sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.Informačný servis