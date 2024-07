Kamenický chce šetriť, no Dankovo vydrankané ministerstvo sa podľa progresívcov ďalej nafukuje (video)

Problém je v netransparentnosti

Financovanie športu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.7.2024 (SITA.sk) - Slová ministra financií Ladislava Kamenického o konsolidácii nemožno brať vážne, keďže jeho koaličný partner Andrej Danko prichádza s ďalšími drahými požiadavkami pre svoje ministerstvo cestovného ruchu a športu V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa objavili štyri návrhy za viac ako 70 miliónov eur, uviedol poslanec Progresívneho Slovenska (PS) “Je priam absurdné, že minister financií opakuje, v akom katastrofálnom stave je štátny rozpočet a vyzýva na konsolidáciu verejných financií . No na druhej strane si Andrej Danko chce na sekeru zobrať ďalších 70 miliónov eur,” poznamenal Kišš.Okrem navýšenia peňazí do fondov vidí poslanec PS Dávid Dej problém v ich netransparentnosti. Výročné správy budú povinné až pri čerpaní viac ako 800-tisíc eur z verejných zdrojov. Napríklad pri športe sa to dotkne len najväčších zväzov.“Toto opatrenie vytvára podmienky pre skryté financovanie a zneužívanie verejných prostriedkov,” povedal Dej.Ak návrhy prejdú, traja z piatich členov rady Fondu na podporu športu budú nominantmi ministra, čo umožní SNS získať politickú kontrolu nad týmito financiami.“Financovanie športu musí byť adresné a transparentné, aby sa predišlo prípadom, ako je stavba športového ihriska za 57-tisíc eur v obci Babinec s 59 obyvateľmi,” uzavrel Dej.