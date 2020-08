Brezno začalo s veľkou opravou na zimnom štadióne, veľkou sumou prispel hokejový zväz

Zníženie prevádzkových nákladov

Pôvodné plány zmarila koronakríza

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Brezno začalo s veľkou opravou a výmenou technológie na zimnom štadióne. Ako na sociálnej sieti informuje primátor mesta Tomáš Abel , do zastaranej technológie, ktorá má viac ako 45 rokov, bolo potrebné investovať pre plynulú prevádzku zimného štadiónu v nasledujúcej sezóne.V tomto roku, aj vďaka podpore 200-tisíc eur od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , môže mesto zrekonštruovať kanál na rozvod chladiacej látky, ktorý je v havarijnom stave.V rámci rekonštrukcie tiež nainštalujú nový systém pre využitie odpadového tepla. „Pozostávať bude z tepelného výmenníka, zásobníkového ohrievača s objemom 2 000 litrov, obehového čerpadla a expanznej nádoby. Tento systém umožní zníženie prevádzkových nákladov, pretože prebytočné teplo ohreje vodu na úpravu ľadu pre rolbu,“ uviedol primátor s tým, že opravou prejdú aj kompresory, ktoré sú hlavnou časťou chladiaceho systému.„Je potrebná ich revízia a následná oprava, ktorá by mala kompresory oživiť minimálne na jednu sezónu,“ doplnil Abel s tým, že rekonštrukcia je prvou prípravou na komplexnejšiu výmenu chladiaceho systému a jeho automatizáciu, ktorá by sa mala uskutočniť v budúcom roku.Samospráva pôvodne plánovala komplexnú rekonštrukciu strojovne chladenia uskutočniť v tomto roku, ale koronakríza jej plány zmarila. Vedenie mesta už v apríli zrušilo verejné obstarávanie, ktoré na predpokladanú sumu takmer 670-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vo februári. V rámci obnovy chce samospráva vo finále vymeniť systém chladenia z čpavkového na bez čpavkové a novou technológiou ušetriť približne 50 percent energií.