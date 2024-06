Brigády aj pre 15-ročných? SaS plánuje odstrániť zbytočnú byrokraciu (video)

Prvý vstup do sveta práce

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bez povolenia inšpektorátu práce

13.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci z SaS chcú povoliť brigády aj pre 15-ročných. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila na tlačovej konferencii svoj pozmeňujúci návrh k Zákonníku práce , ktorým chce výrazne zjednodušiť brigádnickú prácu pre 15-ročných mladých ľudí. Zákonníkom práce sa bude Národná rada SR zaoberať vo štvrtok poobede.Táto iniciatíva prichádza v reakcii na aktuálne kroky koalície, ktorá podľa SaS rieši len vlastné záujmy, ako napríklad zvyšovanie platov a vytváranie nových ministerstiev.„Brigády sú pre mladých ľudí prvým vstupom do sveta práce aj do sveta dospelých. Sú príležitosťou na získanie nových skúseností, zručností, ale aj na to, aby si privyrobili. Chceme ukázať mladým, že aj oni sú pre nás dôležití," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling Súčasný právny rámec podľa poslanca NR SR za SaS Mariana Viskupiča umožňuje zamestnávanie mladých ľudí až po dokončení povinnej školskej dochádzky, teda od 16 rokov.„V našom návrhu rušíme povinnosť individuálneho povolenia od inšpektorátu práce na takzvané ľahké práce pre mladších než 16 rokov," vysvetlil Viskupič s tým, že ide o práce s nízkou mierou hlučnosti, fyzickej a psychickej záťaže, umelého žiarenia či vystavenia nebezpečným látkam, ktoré sa podľa vyhlášky z roku 2007 radia do kategórie 1 a 2.„Naším cieľom je dosiahnuť, aby práca, na ktorú zamestnávateľ najme 15-ročného človeka, spadala do tejto kategórie a aby povolenie inšpektorátu práce už nebolo potrebné," uviedol poslanec z SaS.Toto opatrenie by podľa opozičných poslancov malo pozitívny dopad nielen na mladých, ktorí si chcú privyrobiť a získať prvé pracovné skúsenosti, ale aj na ich rodiny a podnikateľov.„Ak má 15-ročný možnosť a chce si privyrobiť, štát by mu nemal stáť v ceste," poznamenal Viskupič a dodal, že návrh by mal získať širokú politickú podporu, pretože nezvyšuje štátne výdavky a zároveň prináša úspory.„Štát to nebude stáť nič, naopak, bude na tom ešte profitovať. Toto je presne typ riešení, ktoré ako strana neustále prinášame," uzavrel Viskupič.