Súčasná vláda sa podľa Hargaša bojí odborníkov, progresívci kritizujú rušenie Rady pre štátnu službu (video)

Ďalšie ohrozenie eurofondov

Rozhoduje stranícka knižka namiesto odbornosti

Odvolávanie bez udania dôvodu

13.6.2024 (SITA.sk) - Súčasná vláda neznáša odborníkov. Vyhlásil to poslanec za hnutie Progresívne Slovensko Ján Hargaš s tým, že to dokazujú čistky na ministerstvách, podkopávanie nezávislých inštitúcií, útoky na nezávislé médiá či zasahovanie do nezávislosti súdnej moci.„Najnovším dôkazom je rušenie Rady pre štátnu službu. Koalícia radu ruší potajomky, narýchlo a bez riadnej náhrady. Pozmeňovacím návrhom ku kompetenčnému zákonu, ktorý bol predložený v pondelok" zdôraznil poslanec.Ako priblížil, môže to znamenať ďalšie ohrozenie eurofondov alebo prostriedkov z plánu obnovy . Vysvetlil, že táto rada plní požiadavku EÚ, aby jestvoval orgán, ktorý bude dohliadať na etické fungovanie štátnej služby a upozorňoval na hrozbu konfliktu záujmov či korupcie. Rada pozostáva z piatich členov, ktorých navrhujú nezávislé autority a schvaľuje ich parlament.„Koalícia argumentuje, že zrušením rady sa má ušetriť. Konsolidovať potrebujeme za viac ako miliardu eur. Rada nemá vlastný služobný úrad, jej náklady sú pár stotisíc eur ročne. Len nájom priestorov zbytočného ministerstva športu pritom stojí milión eur ročne,” informoval Hargaš.Poslanec Štefan Kišš (PS) je názoru, že na úradoch sa odohráva normalizácia a vládna koalícia tam vytvára atmosféru strachu. „Na valcovanie štátu vláda potrebuje pokoj, nie spätnú väzbu od odborníkov. Pre našu krajinu je však tragédiou, ak rozhoduje stranícka knižka namiesto odbornosti,” povedal Kišš s tým, že keď sa zbavia najkompetentnejších a najšikovnejších, priestor budú mať napríklad ľudia ako Peter Kotlár , ktorý podľa Kišša robí svojou nekompetentnosťou medzinárodnú hanbu.Kišš ďalej podotkol, že vyhadzovaní úradníci nie sú politickými nominantmi, ale odborníkmi, ktorí sa dostali do úradu cez výberové konanie.„Sú síce neviditeľní pre verejnosť, no nenahraditeľní pre chod štátu. Títo ľudia nedostávajú priestor v médiách, keďže verejné vyjadrenia by mohli ohroziť ich prácu. Nevedia sa verejne brániť. Preto sa za nich postavíme my,” vyhlásil Kišš.Poslanec PS Oskar Dvořák upozornil aj na navrhovanú zmenu pravidiel pri výmene riaditeľa Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve „Ten pod vedením Michala Staňáka ušetril Slovensku 110 miliónov eur za jeden rok. Podľa návrhu bude možné odvolať ho bez udania dôvodu. Európske voľby ukázali, že je tu mnoho ľudí, ktorí si vážia demokraciu. K demokracii patrí aj profesionálna štátna služba," uviedol Dvořák a uzavrel s tým, že PS vyzýva vládu, aby spomalila a vážila si odborníkov, ktorí pomáhajú Slovensku.