Brignoneová už prekonala rekordéra Tombu, zameriava sa najmä na boj s Vlhovou

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansko patrí medzi zjazdárske veľmoci, ale v 53-ročnej histórii Svetového pohára sa ani raz nestalo, aby sa celkovou víťazkou stala žena z tejto krajiny. História sa však môže čochvíľa zmeniť. Osem pretekov pred koncom sezóny je blízko vytúženej méty Federica Brignoneová. Na čele Svetového pohára aktuálne má náskok 153 bodov pred Mikaelou Shiffrinovou a 189 bodov pred Petrou Vlhovou."Na veľký glóbus sa snažím nemyslieť. Na to príde čas na konci sezóny. Momentálne si užívam, že môžem súťažiť pred domácimi fanúšikmi. Som spokojná s tým, ako jazdím, ale pred pretekmi sa mi triasli nohy a nemohla som poriadne spať. Nechcela som sklamať fanúšikov," uviedla Federica Brignoneová po sobotňajšom super G, v ktorom obsadila druhé miesto.Rakúšanka Nina Ortliebová ju zdolala o jedinú stotinku sekundy. "Tá stotina bolí a kde som ju stratila? Pred nájazdom do plochej časti som príliš zatlačila na mäkkom snehu a stratila rýchlosť," dodala Brignoneová.Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Milána aktuálne má na konte 1378 bodov a to je nový rekord talianskej zjazdárskej histórie. Doterajšieho rekordéra, legendárneho slalomára Alberta Tombu, Brignoneová prekonala o 26 bodov.Tomba nazbieral 1362 bodov v sezóne 1991/1992, keď skončil celkovo v SP druhý za Švajčiarom Paulom Accolom. Tomba je zároveň zatiaľ posledným talianskym lyžiarom s celkovým triumfom v SP, podarilo sa mu to v ročníku 1994/1995.Pri dlhodobej absencii trúchliacej Američanky Mikaely Shiffrinovej sa Talianka zameriava na boj so Slovenkou Petrou Vlhovou a aj v sobotu na ňu získala ďalších 30 bodov. Brignoneová brala za druhé miesto 80 a Vlhová za štvrté 50 bodov.Aj tak však ambiciózna Liptáčka vyrovnala svoj najlepší výsledok v kĺzavej disciplíne v kariére. Štvrtá bola aj pred vyše týždňom v zjazde v Crans Montane. "Možno som chcela trochu viac, aj keď je to fajn. Teraz si oddýchnem a pôjdem na kombináciu," uviedla Petra Vlhová pre spravodajstvo RTVS.Už v nedeľu pokračuje boj o veľký glóbus poslednou alpskou kombináciou sezóny. Brignoneová si uvedomuje, že práve Vlhová bude jej najväčšou rivalkou v kombinácii super G a slalomového kola. Najmä keď staviteľom slalomu bude taliansky tréner Vlhovej Livio Magoni."Posnažím sa podať v super G rovnaký výkon ako v sobotu a v slalome to pustím naplno. Nesmiem nič podceniť, doma chcem byť úspešná," dodala Brignoneová.