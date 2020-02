FC Liverpool nevytvoril nový rekord, v zápase Premier League prehral na pôde Watfordu

Je možné ich zdolať

Nevytvorili nový rekord



Premier League - 28. kolo



sobota:



FC Watford - FC Liverpool 3:0 (0:0)

Góly: 54. a 60. Sarr, 72. Deeney



54. a 60. Sarr, 72. Deeney

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer rok a dva mesiace trvala šnúr hráčov FC Liverpool v najvyššej anglickej futbalovej súťaži bez toho, aby okúsili trpkosť prehry. Čo sa v Premier League podarilo Manchestru United 3. januára 2019, to po ňom zvládli až v sobotu 29. februára 2020 hráči FC Watford. Tím z predmestia Londýna v súboji 28. kola zdolal zverencov trénera Jürgena Kloppa hladko 3:0 a prekvapujúco sa ziskom troch bodov dostal na 17. priečku tabuľky pred Aston Villu a Bournemouth.FC Liverpool v domácej lige neprehral 44 zápasov, no došlo aj na tento klub. Stále tak platí, že jediný klub, ktorý prešiel celou sezónou Premier League (vznikla v roku 1992, pozn.) bez prehry, je Arsenal Londýn zo sezóny 2003/2004.FC Liverpool síce mal výrazne lepšie držanie lopty ako domáci, no hosťujúci strelci vyslali na bránku Watfordu iba jednu strelu a s ňou si gólman Ben Foster poradil. Po bezgólovom prvom polčase sa odmlčali domáci strelci a 22-ročný senegalský útočník Ismaila Sarr skóroval dvakrát, úspech domáceho kolektívu potom spečatil Troy Deeney.Watford síce príliš neznížil šancu FC Liverpool na prvý domáci titul po 30 rokoch, veď pred druhým Manchestrom City má náskok 22 bodov, ukázal však ostatným tímom, že aj "The Reds" je možné zdolať.V lige sa v sobotu skončila séria 18 ligových víťazstiev Liverpoolu. Rovnakú šnúru ťahal v minulosti aj Manchester City, liverpoolskemu tímu sa tak nepodarilo vytvoriť nový rekord súťaže s devätnástimi víťazstvami.V tejto sezóne ide o štvrtú prehru Liverpoolu vo všetkých súťažiach. V Lige majstrov prehral v skupinovej časti v Neapole 0:2 a nedávno v prvom zápase osemfinále s Atléticom Madrid 0:1. V polovici decembra tiež prišiel neúspech v súboji s Aston Villou (0:5) v Ligovom pohári.