Brit sa vyliečil z rakoviny žlčových ciest experimentálnou liečbou

Brit Robert Glynn, ktorému vlani lekári predpovedali rok života, sa vyliečil z rakoviny žlčových ciest po tom, ako absolvoval experimentálnu liečbu v Manchestri. Správa je prevzatá z webovej stránky stanice BBC a denníka The Guardian.





Glynn (51) pochádza z dediny Worsley neďaleko Manchestra a pracuje ako zvárač. Hovorí, že mal "veľké šťastie", pretože rakovinu mal dva roky a ani o tom nevedel.Rakovinu žlčových ciest v Británii každoročne diagnostikujú približne 1000 ľuďom, sumarizuje BBC. Glynnovi tento pomerne vzácny typ rakoviny zistili v auguste 2020, keď pre výraznú bolesť v pleci navštívil lekára a urobili mu vyšetrenia krvi.Nádor sa za ten čas rozšíril aj do pečene a nadobličiek a bol priveľký na to, aby ho odstránili operačne, približuje The Guardian.V nemocnici Christie Hospital v Manchestri, ktorá sa špecializuje na rakovinové ochorenia, mu ponúkli možnosť zúčastniť sa na klinickej skúške anonymného experimentálneho imunoterapeutického lieku. Ten mu podávali v kombinácii so štandardnou chemoterapiou.Nádor v pečeni sa mu zmenšil z 12 centimetrov na 2,6 cm a nádor v nadobličkách zo sedem na 4,1 cm. Na základe týchto výsledkov mohol v apríli tohto roka absolvovať chirurgický zákrok. Lekári počas neho našli len mŕtve tkanivo, čo znamenalo, že liečba zabila všetky rakovinové bunky.Glynn podľa svojich slov bez váhania využil príležitosť zúčastniť sa na tomto výskume. "Urobíte všetko, čo môžete, aby ste si predĺžili život," povedal. Od aprílového zákroku ďalšie operácie neabsolvoval a jeho vyšetrenia potvrdzujú, že rakovina úplne zmizla.Profesor Juan Valle, ktorý štúdiu viedol, povedal, že jej výsledky – spolu s ďalšou rozsiahlou štúdiou – môžu v budúcnosti viesť k zmene spôsobu liečby takých pacientov, akým je Robert Glynn.Glynn uviedol, že po tom, ako mu diagnostikovali rakovinu, zmenil svoj životný štýl, vyradil zo stravy "všetky priemyselne spracované potraviny", rafinovaný cukor, mlieko a mliečne výrobky, a schudol o približne 31 kilogramov."Zistil som, že s pomocou sa nemôžete spoliehať len na lekárov. Musíte si pomáhať aj sami," povedal a zdôraznil, že je potrebné udržiavať si pozitívny postoj a nevzdávať sa.