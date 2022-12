Môže za pád vlády Matovič alebo Sulík? Takmer polovica Slovákov ukázala na šéfa OĽaNO, starší ľudia však majú opačný názor

Voliči Hlasu a Smeru sú za predčasné voľby

Zodpovednosť za pád vlády

Predstavy o zložení novej koalície

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 70 percent dospelej populácie obyvateľov Slovenska považuje vyslovenie nedôvery vláde za správne pre ďalšie fungovanie našej krajiny. Takmer dve tretiny obyvateľov si myslí, že súčasná situácia by mala byť vyriešená predčasnými voľbami a viac ako 90 percent z nich deklaruje, že parlamentné voľby by sa mali konať v prvej polovici budúceho roka. Vyplýva to z volebného modelu Median.sk.Dvadsaťdva percent respondentov si myslí, že súčasná vláda by mala dovládnuť v demisii do riadneho termínu volieb a len osem percent preferuje úradnícku vládu.Predčasné voľby si prajú najmä ľudia vo veku 30-59 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním alebo obyvatelia Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Predčasné voľby chcú najmä voliči Hlasu-SD Aliancie či Kotlebovci - ĽSNS. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 41 percent Slovákov si myslí, že za pád vlády môže líder OĽaNO Igor Matovič a 15 percent je presvedčených, že zaň môže predseda SaS Richard Sulík. Matovič je za pád vlády zodpovedný hlavne podľa ľudí vo veku 18-29 rokov a 50-59 rokov, taktiež podľa obyvateľov Bratislavského kraja alebo podľa tých, ktorí deklarujú podporu stranám SaS, PS alebo Hlas-SD.Sulíka zodpovedného za pád vlády označujú najmä ľudia vo veku 60-69 rokov, obyvatelia Žilinského a Košického kraja alebo tí, ktorí podporujú hnutia OĽaNO Tretina respondentov však uviedla, že za pád vlády je zodpovedná celá pôvodná vládna koalícia. Dvadsaťdva percent opýtaných nepovažuje pád vlády za vhodné riešenie. Ako nesprávne považujú vyslovenie nedôvery vláde častejšie mladší vo veku 18-39 rokov, no aj tí, ktorí deklarujú podporu stranám OĽaNO, KDH alebo Sme rodina.Prieskum taktiež ukázal, že vládnu koalíciu v zoskupení strán Hlas-SD, Smer-SD a Republika by si želalo 18 percent obyvateľov, 16 percent uviedlo ako najprijateľnejšiu širokú koalíciu strán PS, SaS, Sme rodina, KDH a OĽaNO.Ďalších 15 percent voličov si najideálnejšiu koalíciu predstavuje v zoskupení strán Hlas-SD, PS, SaS a 14 percent by si prialo koalíciu v zostave Hlas-SD a Smer-SD.