Británia chce prepraviť z Afganistanu za dva dni viac ako 1500 ľudí, Moskva evakuuje časť ambasády v Kábule

aktualizované 16. augusta, 14:42



Príliš dôverovali USA a NATO

Evakuujú Austrália aj Švédsko

Mimoriadna videokonferencia

Únia poskytuje obrovskú pomoc

Prvý let s britskými občanmi

Na letisku pomáhajú vojaci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2021 (Webnoviny.sk) -Rusko evakuuje časť zamestnancov svojho veľvyslanectva v afganskom Kábule. Ako v pondelok uviedol ruský diplomat v Afganistane Zamir Kabulov , Kremeľ nechce v tamojšej metropole sústrediť príliš veľa ruských občanov.Pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy povedal, že približne 100 zamestnancov ruského veľvyslanectva prepustia alebo inak evakuujú, aby ich tam nebolo príliš veľa.Podľa Kabulova sa ruský veľvyslanec v Afganistane Dmitrij Žirnov v utorok stretne so zástupcom hnutia Taliban, aby prediskutoval bezpečnosť ruskej diplomatickej misie. Dodal, že vonkajší obvod ambasády už stráži Taliban, a zdôraznil, že Moskva sa zatiaľ nerozhodla, či uzná novú vládu Talibanu.Kabulov tiež uviedol, že rýchle prevzatie kontroly nad afganským hlavným mestom v podaní Talibanu je „trochu neočakávané“, keďže Rusko príliš dôverovalo kvalite ozbrojených síl vycvičených Spojenými štátmi a NATO. Na adresu týchto síl poznamenal, že „pri prvom výstrele všetko odhodili“.Svojich občanov z Afganistanu sťahujú aj ďalšie krajiny. Austrália informovala, že pracuje na repatriácii viac ako 130 Austrálčanov a ich rodín z Afganistanu a evakuácii nezverejneného počtu utečencov.Švédsko referovalo, že 19 zamestnancov ambasády presúva z Kábulu do katarskej Dauhy, a Dánsko zasa poznamenalo, že väčšina pracovníkov dánskeho veľvyslanectvo sa už nachádza mimo územia Afganistanu.Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie (EÚ) sa v utorok stretnú na núdzových rokovaniach, aby prediskutovali krízu v Afganistane po tom, ako afganský prezident ušiel z krajiny a militantné hnutie Taliban cez víkend získalo kontrolu nad hlavným mestom Kábul.Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell v pondelok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámil, že sa rozhodol zvolať mimoriadnu videokonferenciu, aby ministri mohli uskutočniť „prvé vyhodnotenie“ tohto vývoja.Borrell uviedol, že „Afganistan stojí na križovatke. V hre je bezpečnosť a blaho jeho občanov a tiež medzinárodná bezpečnosť“. Európske krajiny prekvapila rýchlosť prevzatia moci v Afganistane a v týchto dňoch evakuujú svoje ambasády a odchádzajú z krajiny.Európska únia má v Kábule malú diplomatickú misiu, ale je jedným z najväčších poskytovateľov pomoci Afganistanu.Britská vláda plánuje v priebehu dvoch dní z Afganistanu letecky prepraviť viac ako 1 500 ľudí. Informoval o tom britský minister obrany Ben Wallace Prvý let s britskými občanmi pristál vo Veľkej Británii v pondelok, povedal minister. Jednotlivé krajiny sa narýchlo snažia evakuovať svojich diplomatov, afganských zamestnancov a ich rodiny počas chaotickej situácie na letisku v Kábule.Ben Wallace vyjadril nádej, že britská vláda dokáže evakuovať približne tisíc ľudí denne, vrátane afganských obyvateľov, ktorí pomáhali britským občanom. Pre BBC minister povedal, že pracujú na „odstránení byrokratických bariér“ s cieľom zabezpečiť, že ľudia, ktorí prejdú kontrolou, môžu odletieť do Spojeného kráľovstva.Šéf rezortu obrany ďalej informoval, že britská vláda cez víkend do Kábulu vyslala viac ako 600 vojakov, aby pomohli udržiavať bezpečnosť na letisku a „efektívne vybavovať, riadiť a sprevádzať ľudí na naše lety, aby sa dostali z Afganistanu“.Za jedno z „najväčších sklamaní“ Wallace označil to, že vzhľadom na rýchlosť kolapsu afganskej vlády sa musel skrátiť harmonogram odsunu afganských a britských občanov, ktorý bol naplánovaný na obdobie do 31. augusta.