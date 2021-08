Cestujete do Španielska lietadlom? Aerolinky môžu od vás vyžadovať negatívny test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Rezort diplomacie odporúča cestujúcim, ktorí do Španielska cestujú lietadlom, aby si u leteckej spoločnosti, ktorou sa prepravujú, zistili, či budú, alebo nebudú potrebovať negatívny test na koronavírus Niektoré letecké spoločnosti ho totiž vyžadujú bez ohľadu na to, že na vstup do Španielska občania Slovenskej republiky test nepotrebujú. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.„Tiež je možné, že od cestujúcich bude niektoré ubytovacie zariadenie vyžadovať test alebo potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia. Preto sa treba vopred informovať priamo v zariadení alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie,“ uvádza rezort diplomacie.MZVEZ SR upozorňuje cestujúcich, aby si dôkladne naštudovali aj podmienky vstupu a výstupu v krajinách, cez ktoré tranzitujú. V niektorých prípadoch im totiž môže byť odopretý vstup. Netýka sa to však krajín Európskej únie.