Británia chce vylepšiť svoj jadrový arzenál, obáva sa technologických hrozieb i teroristických útokov

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené kráľovstvo plánuje zvýšiť počet jadrových hlavíc o 40 % zo súčasných 180 na 260. Vyplýva to z dokumentu britskej vlády o bezpečnostnej a zahraničnej politike krajiny. O podrobnostiach informoval web The Guardian.Ako uvádza 100-stranový dokument, Briti chcú doplniť nukleárne zásoby, pretože existuje množstvo „technologických a doktrinálnych hrozieb“. Varuje tiež pred možnosťou teroristického útoku na britskom území pred rokom 2030 pomocou chemických, biologických, rádiologických alebo jadrových zbraní.Aktivisti však upozorňujú, že v čase, keď sa svet snaží vymaniť z pandémie koronavírusu, by krok Británie mohol spôsobiť začiatok nových pretekov v jadrovom zbrojení. Tvrdia, že Spojené kráľovstvo nepotrebuje zbytočne vynakladať prostriedky na zbrane hromadného ničenia.