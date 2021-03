Rakúsko vykročilo späť k normálnemu životu, spolková krajina Vorarlbersko otvára reštaurácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica gastronomických podnikov v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko plánuje do konca tohto týždňa znovu otvoriť svoje prevádzky. Oznámil to v utorok člen miestnej vlády Christian Gantner.Reštaurácie v spolkovej krajine v najzápadnejšej časti Rakúska môžu od pondelka pri splnení prísnych podmienok opäť privítať hostí vo svojich vonkajších priestoroch aj interiéroch. Otvorenie podnikov znamená krok smerom k normálnemu životu, jeho zvládnutie však z hospodárskeho hľadiska nebude jednoduché, pripustil Gantner.Návštevníci gastronomických zariadení sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19. Antigénové testy nesmú byť staršie ako 48 hodín, pre spoľahlivejšie PCR testy platí lehota 72 hodín. Zákazníci majú povinnosť nasadiť si pri vstupe respirátory FFP2. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne štyri osoby bez započítania maloletých detí.Medzi jednotlivými stolmi musia byť aspoň dvojmetrové odstupy. Prevádzky môžu byť zatiaľ otvorené do 20:00. Pokiaľ to pandemická situácia umožní, chce miestna vláda v horizonte približne dvoch týždňov s centrálnou vládou rokovať o možnosti predĺženia otváracích hodín, dodal Gantner.