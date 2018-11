Británia dosiahla s EÚ predbežnú dohodu o finančných službách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. novembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová uzavrela predbežnú dohodu s Európskou úniou (EÚ), ktorá umožní britským firmám poskytujúcim finančné služby, aby mali aj po brexite naďalej prístup na európske trhy, uviedol vo štvrtok britský denník The Times.Britskí a európski vyjednávači dosiahli predbežnú dohodu týkajúcu sa všetkých aspektov budúceho partnerstva v oblasti služieb, rovnako ako výmeny dát, uviedol denník s odvolaním sa na vládne zdroje. Dohoda zabezpečí britským firmám prístup na európske trhy, pokiaľ bude britská finančná regulácia vo všeobecnosti v súlade s EÚ.Libra v reakcii na správu The Times posilnila o 0,9 % na 1,2881 USD/GBP. Britské ministerstvo pre odchod z EÚ správu bezprostredne nekomentovalo.Mnohí bankári a politici po tom, čo Briti v referende v júni 2016 podporili brexit, predpovedali, že odchod z EÚ spôsobí masový presun pracovných miest a firiem a výrazne oslabí postavenie Londýna ako globálneho finančného centra. Globálne banky, ktoré pôsobia v Británii, už presunuli niektorých zamestnancov a zreorganizovali niektoré operácie. Británia by mala vystúpiť z EÚ 29. marca 2019.Brusel bude podľa správy The Times akceptovať, že Veľká Británia má "ekvivalentnú" reguláciu ako EÚ, čo umožní britským firmám poskytujúcim finančné služby naďalej operovať v Európe ako doteraz.Predstavitelia EÚ už predtým uviedli, že pre Britániu je zrejme najlepšou šancou systém prístupu na finančný trh Únie známy ako "ekvivalencia", v rámci ktorého EÚ umožňuje prístup zahraničným bankám a poisťovniam, ak ich domáca regulácia je blízka úniovej. "Ekvivalencia" mala zatiaľ len obmedzené použitie, keďže podľa existujúcich pravidiel prístup na trh je možné jednostranne uzavrieť len s jednomesačným upozornením.Podľa novej dohody bude tento systém rozšírený a bude spadať pod širšiu obchodnú zmluvu, čo umožní EÚ a Británii meniť alebo prijímať nové regulácie po predchádzajúcej vzájomnej konzultácii, uviedol denník.