Starostov, primátorov a komunálnych poslancov vyberajú voliči krúžkami

Bratislava 1. novembra (TASR) - Pri voľbe komunálnych poslancov si treba dávať pozor na čísla uvedené na hlasovacích lístkoch. Hovoria o tom, koľko poslancov sa volí v danom volebnom obvode, a teda, koľko kandidátov môže volič zakrúžkovať najviac.upozorňuje ministerstvo vnútra. V prípade kandidátov na starostov a primátorov vyberá volič vždy iba jedného kandidáta. Svoj výber dáva najavo krúžkovaním poradového čísla preferovaného kandidáta.Volič hlasuje tak, že za plentou zakrúžkuje vybraných kandidátov, hlasovací lístok vloží do obálky, a tú do volebnej schránky. Voliči, ktorí nemôžu pre vážne dôvody, napríklad zdravotné, prísť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku. Voľby sa uskutočnia 10. novembra, voliť sa má v 6021 volebných okrskoch. Starostov, primátorov a poslancov si má vyberať 2926 obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Hlasovať môžu nielen občania SR, ale aj cudzinci.