Británia hrozí odstúpením z rokovaní s Európskou úniou, ak nenastane pokrok

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia zverejnila svoj prístup k rokovaniam s Európskou úniou o budúcich obchodných vzťahoch, pričom otvorene pohrozila, že z vyjednávaní odíde, ak do štyroch mesiacov nenastane pokrok.Veľká Británia aj EÚ tvrdia, že chcú dohodu o voľnom obchode, ale únia hovorí, že Británia musí dodržiavať jej pravidlá v oblastiach od štátnej pomoci po ochranu životného prostredia, ak sa má dosiahnuť dobrá zmluva.Británia trvá na práve odkloniť sa od pravidiel EÚ, aby mohla uzavrieť nové obchodné dohody inde vo svete.Británia v smerniciach pre vyjednávania hovorí, že existuje "obmedzený, ale dostatočný čas" na dosiahnutie zmluvy. V dokumente sa píše, že "všeobecný náčrt" dohody by sa mal urobiť do júna.Londýn pritom upozorňuje, že ak sa dovtedy nedosiahne dostatočný pokrok, Veľká Británia by mohla z rokovaní odísť a sústrediť sa na "domáce prípravy na riadené ukončenie prechodného obdobia".Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára, ale je naďalej viazaná pravidlami bloku až do uplynutia prechodného obdobia po brexite, ktoré potrvá do 31. decembra tohto roka.Dohoda o brexite umožňuje predĺženie prechodného obdobia o ďalšie dva roky, ale britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že s tým nebude súhlasiť.