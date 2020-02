Sociálna poisťovňa už vyplatila nové minimálne dôchodky, podmienky splnili desaťtisíce ľudí

Expresná lehota

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa počas januára a februára už vyplatila takmer všetky nové minimálne dôchodky. Kým ku koncu minulého roka minimálnu penziu dostávalo 51 tisíc dôchodcov, od začiatku tohto roka má na minimálny dôchodok na základe nových podmienok nárok približne 176 tisíc poistencov."K dnešnému dňu bolo vyplatených vyše 162-tisíc minimálnych dôchodkov. Zostáva teda rozhodnúť a vyplatiť približne 6 % z tých, ktorí majú na tento dôchodok nárok," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.V týchto prípadoch Sociálna poisťovňa podľa neho musí preverovať údaje, ktoré ovplyvňujú výšku minimálneho dôchodku. "Vybavované sú postupne, počas najbližších týždňov," povedal hovorca poisťovne.Sociálna poisťovňa podľa Višvádera stihla tieto dôchodky vyplatiť v expresnej 60-dňovej lehote aj napriek tomu, že sa zákon o sociálnom poistení počas mesiaca dvakrát zmenil a parlament druhú novelu zákona schválil s účinnosťou od januára tohto roka až v decembri vlaňajška."Výplata nových minimálnych dôchodkov podľa nového kritéria - odpracovaných aspoň 30 rokov - si vyžadovala spracovanie veľkého objemu dát, ktoré bolo pre priznanie týchto dôchodkov potrebné overiť a taktiež značné zásahy do informačného systému," skonštatoval hovorca poisťovne.Každý poberateľ minimálneho dôchodku, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky, podľa Višvádera dostal rozhodnutie o zvýšení dôchodku a takisto mu boli poukázané peniaze, spolu s doplatkom od januára 2020. "Časovým posunom pri rozhodnutí o dôchodku tak jeho poberateľ o nič neprichádza," upozornil.O zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok nemusí (ani pri súčasnom zvyšovaní, ani v budúcnosti) dôchodca osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa o nároku na minimálny dôchodok rozhoduje bez žiadosti, z vlastnej iniciatívy.Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie oveľa väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa totiž namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku.Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura.Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok zvyšuje za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Pri 40 rokoch penzijného poistenia tak minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.Kým vlani dostávalo minimálny dôchodok približne 51-tisíc penzistov, v tomto roku má ich počet podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí stúpnuť na 170-tisíc, v roku 2021 na 213-tisíc a v roku 2022 má minimálnu penziu dostávať už 237-tisíc ľudí.Sociálna poisťovňa po novom prizná minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v roku 2018 by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne.Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia teda znamená, že už nie je potrebné za rok 2018 zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne. Tento krok mal Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nemusela testovať predošlý príjem penzistu.