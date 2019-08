Británia je znepokojená zadržaním zamestanca jej konzulátu v Hongkongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Hongkong 20. augusta (TASR) - Británia je "extrémne znepokojená" správami, že konzulárneho zamestnanca jej Úradu pre zahraničné záležitosti a záležitosti Commonwealthu (FCO) v Hongkongu zadržali predstavitelia pevninskej Číny. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.uviedol hovorca FCO. Dodal, že aktuálne poskytujú pomoc jeho rodine a snažia sa získať ďalšie informácie od predstaviteľov čínskej provincie Kanton, ako i od Hongkongu.FCO je oddelenie britského ministerstva zahraničných vecí, zodpovedné za ochranu a podporu britských záujmov v celosvetovom meradle.Zamestnanec konzulátu podľa miestneho internetového spravodajského servera HK01 vycestoval 8. augusta na jednodňové obchodné stretnutie do mesta Šen-čen, ktoré leží v provincii Kanton a od Hongkongu je vzdialené približne jednu hodinu. Konzulárny pracovník sa však už naspäť nevrátil, dodal server.K zadržaniu zamestnanca konzulátu došlo v čase, keď v Hongkongu už vyše dva mesiace prebiehajú protivládne protesty, často sa končiace násilnosťami medzi políciou a demonštrantmi. Peking zastáva voči demonštrantom tvrdý postoj a považuje ich za priame spochybňovanie čínskej vlády. Čína Britániu už viackrát varovala, aby do protestov v Hongkongu nemiešala.Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v utorok podľa agentúry AP vyhlásila, že zakladá "komunikačnú platformu", aby znížila rozdiely v meste v súvislosti s prebiehajúcimi protestmi. Neuviedla však, že by táto platforma konkrétne slúžila na rozhovory s protestujúcimi. Bude sa využívať na "otvorený a priamy" dialóg s ľuďmi zo všetkých sfér života, povedala novinárom, pričom však nešpecifikovala, ako by to malo presne fungovať.Lamová takisto povedala, že kontrolný orgán hongkonskej polície vypracuje o protestoch a s nimi spojených incidentoch informačnú štúdiu, ktorá sa bude zaoberať 174 sťažnosťami na policajné zákroky.Demonštranti okrem odstúpenia Lamovej požadujú aj nezávislé vyšetrenie údajnej policajnej brutality počas protestov. Policajti totiž na protestujúcich viackrát použili slzotvorný plyn a gumové projektily.Lamová žiadosť protestujúcich na nezávislé vyšetrovanie však zamietla s tým, že dozorný úrad polície je podľa nej dostatočne kompetentný na to, aby dokázal jednotlivé policajné priestupky preskúmať.