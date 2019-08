Ťažobný koncern BHP v uplynulom roku viac ako zdvojnásobil zisk

Na ilustračnej foto koncern BHP Billito v Austrálii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 20. augusta (TASR) - Austrálsky ťažobný koncern BHP v utorok oznámil, že jeho zisk sa za uplynulý finančný rok do 30. júna 2019 viac ako zdvojnásobil. Prispeli k tomu vyššie ceny železnej rudy aj veľké jednorazové poplatky v minulom roku.BHP, najväčšia ťažobná spoločnosť na svete podľa trhovej hodnoty, vykázala za 12 mesiacov do konca júna 2019 zisk 8,31 miliardy USD (7,48 miliardy eur). To je výrazný nárast oproti zisku 3,71 miliardy USD v predchádzajúcom finančnom roku, keď koncern absorboval jednorazové poplatky vo výške 5,23 miliardy USD v súvislosti s odpismi aktív v USA, americkou daňovou reformou a kolapsom priehrady v Brazílii v roku 2015.Upravený zisk bez jednorazových položiek v sledovanom období vzrástol o 2 % na 9,12 miliardy USD a zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali zisk 9,78 miliardy USD.Vedenie BHP deklarovalo konečnú dividendu vo výške 78 centov za akciu.Čistý dlh BHP bol na konci júna na úrovni 9,2 miliardy USD, čo je pod cieľovým rozpätím 10 - 15 miliárd USD.Spoločnosť BHP uviedla, že po zmene účtovných pravidiel sa teraz zameriava na čistý dlh v pásme 12 až 17 miliárd USD. Očakáva pritom, že čistý dlh zostane v najbližšom období na dolnej hranici tohto rozpätia. „Vstupujeme do nového finančného roka 2019/20 s pozitívnou dynamikou,“ uviedol generálny riaditeľ Andrew Mackenzie.Počas uplynulého fiškálneho roka profitovala spoločnosť z rastu cien železnej rudy, ktoré nedávno dosiahli 5,5-ročné maximum vďaka rekordnej výrobe ocele v Číne.(1 EUR = 1,1103 USD)