Británia konala protizákonne vo veci exportu zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. júna (TASR) - Britský súd vo štvrtok rozhodol, že vláda konala protizákonne, keď povolila predaj zbraní do Saudskej Arábie, a tie by mohli byť použité v jemenskom konflikte. Informuje o tom agentúra Reuters.povedal sudca pri vynášaní rozsudku.Dodal, že vláda "definitívne nezhodnotila, či sa koalícia pod velením Saudskej Arábie dopustila v minulosti počas jemenského konfliktu porušenia medzinárodného ľudského práva".zdôraznil sudca.Prípad iniciovalo proti britskej vláde hnutie s názvom Kampaň proti obchodovaniu so zbraňami.