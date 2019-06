R. Fico: Návrh na vianočný príspevok pre dôchodcov sa uchytil

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 20. júna (TASR) - Vianočný príspevok pre dôchodcov je jedným z vlajkových opatrení strany Smer-SD. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v parlamente s tým, že postupne by sa mal zmeniť na 13. dôchodok. Strana plánuje s návrhom prísť čím skôr. Mohol by byť už v budúcom roku.skonštatoval vo štvrtok Fico po tom, ako parlament schválil zvýšenie vianočného príspevku.Zároveň upozornil na to, že za návrh zahlasovali aj opoziční poslanci.podotkol Fico.Najvyššia hodnota vianočného príspevku bude 200 eur.vyčíslil Fico.Smer-SD avizoval, že postupne by sa mal vianočný príspevok zmeniť na 13. dôchodok.doplnil Fico.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) v súvislosti s 13. dôchodkom a jeho financovaním uviedol, že na stole ešte nie je definitívna podoba rozpočtu. Podporuje však aj jeho postupné zavedenie. "Podporoval by som ho aj za predpokladu, že by nebol hneď 100 %, že by sa začalo od 50 % a postupne, ako rozpočet a vývoj ekonomiky dovolia, tak by sa mohol 13. dôchodok zvyšovať, až by dosiahol 100 % hranicu. Vlastne ide o mesačný dôchodok, ktorý dôchodca potom poberá," vysvetlil Richter.