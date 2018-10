Británia môže očakávať v najbližších 3 rokoch pomalý hospodársky rast

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo môže očakávať v najbližších troch rokoch pomalý hospodársky rast. A tzv. tvrdý brexit bez dohody by mohol ekonomiku ešte viac zabrzdiť. Uviedol to popredný britský prognostický ústav EY Item Club.Ústav najnovšie predpovedá Británii rast hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku o 1,3 % a v roku 2019 o 1,5 %. V predchádzajúcom výhľade pred tromi mesiacmi pritom očakával tento rok zvýšenie HDP o 1,4 % a na budúci rok o 1,6 %.Najnovšia predpoveď vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo a EÚ schvália podmienky pre prechodné obdobie. No ak sa tak nestane, výkon ekonomiky môže byťAle aj keď sa najnovšia prognóza ukáže byť presná, bude rok 2018 z hľadiska hospodárskeho rastu najhorším rokom pre britskú ekonomiku od finančnej krízy.Howard Archer, hlavný ekonomický poradca EY Item Club upozornil, že zvýšená neistota pred odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) a po ňom je dôvodom obozretného spávania sa podnikov aj spotrebiteľov. A tento významný faktor je zase dôvodom zhoršenia prognózy rastu HDP v rokoch 2018 a 2019.Začiatkom tohto roka EY Item Club predpovedal, že centrálna banka v tomto roku dvakrát zvýši úrokové sadzby a rovnako dvakrát aj v budúcom roku 2019.Ale po augustovom zvýšení kľúčového úroku Bank of England (BoE) z 0,5 % na 0,75 % prognostický ústav uviedol, že už nepredpokladá jeho ďalšie zvýšenie až do augusta budúceho roka. Až v roku 2020 by mohlo dôjsť k dvom nárastom úrokov. Podľa ústavu BoE bude najskôr chcieť dôkazy, že hospodárstvo Spojeného kráľovstva sa drží relatívne dobre po brexite, kým začne zvyšovať úroky.Hlavný ekonóm EY Mark Gregory sa domnieva, že britská ekonomika bude čeliť relatívne nízkemu hospodárskemu rastu minimálne v najbližších troch rokoch. Podniky by si to mali uvedomiť a prispôsobiť sa situácii. A mali by tiež zvážiť prudký pokles ekonomiky v prípade brexitu bez dohody, a pripraviť sa na takýto scenár.Ale aj pri najlepšom scenári, keď brexit prebehne hladko, by firmy mali začať premýšľať o budúcej podobe akéhokoľvek podnikania po roku 2020.